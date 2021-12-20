На Полтавщині дитину уразило струмом

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Її ушпиталили до Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні

19 грудня о 12.00 до Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні ушпиталили дитину, яку уразило струмом. Про це повідомив департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.

За попередніми даними, дитина травмувалася вдома через власну необережність. Стан її здоров’я – середньої тяжкості.