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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині дитину уразило струмом

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 603

Її ушпиталили до Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні

19 грудня о 12.00 до Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні ушпиталили дитину, яку уразило струмом. Про це повідомив департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.

За попередніми даними, дитина травмувалася вдома через власну необережність. Стан її здоров’я – середньої тяжкості.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: дитина удар струмом госпитализация
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