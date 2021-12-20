«Західні радіостанції говорили про цю подію»: ювілей відзначила відома кременчуцька журналістка Тамара Просяник

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18 грудня 70-річчя відзначила Тамара Дмитрівна Просяник, відома громадська діячка, журналістка та почесна громадянка Кременчука. Завдяки підтримці Тамари Просяник у місті встановили пам’ятник жертвам сталінських репресій, пам’ятник, присвячений Куруківській битві, та встановлена щогла з жовто-блакитним стягом біля мерії Кременчука.

Краєзнавець Євген Бергер поділився спогадами про видатну кременчужанку. Він пригадав, як у 1990 році, за рік до проголошення незалежності України, був піднятий синьо-жовтий стяг – перший на лівобережжі.

- Через кілька днів після підняття прапора щогла з прапором зникла. Тоді Тамара Дмитрівна оголосила голодування. Поставила намет перед приміщенням виконкому й оголосила про безстрокове голодування. Щодня на площі було багато людей. Усі західні радіостанції заговорили про цю подію.

Пригадую, як директор ліцею №4 організувала ходу школярів до пам’ятника Леніну, кілька учнів відкололися від колони й піднесли квіти Тамарі Дмитрівні, проявивши громадянську мужність.

Оскільки намет був як мозоль перед будівлею, влада організувала мітинг, навезли людей з сіл для масовості. Готували силовиків, щоб прибрати намет, але активісти стали на захист. Серед активістів були Віталій Заїченко, Леонід Харченко, Василь Багро, Євген Бергер та інші. Провокація тоді не вдалася.

Краєзнавець розповів, що тоді на позачерговій сесії вирішили поставити прапор біля Міського палацу культури, більшість депутатів погодилися, проте хлопці та дівчата зі спілки української молоді сіли на траву й оголосили протест, щоб прапор залишився біля мерії. У молоді перевіряли документи, думали, що приїжджі, але в усіх була місцева прописка. Після цього прапор повернули на місце.