Історичне «золото» чемпіонату світу з пляжного волейболу завоювала кременчужанка Ангеліна Хміль

Сьогодні, 20:44 Переглядів: 76

Вихованка волейболу Кременчука Ангеліна Хміль завоювала золото чемпіонату світу з пляжного волейболу. Ангеліна у Кременчуці розпочинала свій шлях під керівництвом тренера Гончаренка В.Ю., а у 2017 році переїхала до Запоріжжя.

З 15 до 19 грудня у Пхукеті (Таїланд) відбувся чемпіонат світу з волейболу пляжного (U-21) на якому пара 18-річних українок Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко посіли перше місце. Це взагалі перша медаль в історії України та перше «золото» у цій категорії.

Наші спортсменки впевнено пройшли груповий етап, перемогли у всіх трьох матчах та вийшли у плей-оф із першого місця. В іграх на виліт українки по черзі винесли спортсменок з Італії, Росії та Швейцарії.

Тетяна Лазаренко (ліворуч) та Ангеліна Хміль (праворуч)

У фіналі українські волейболістки у трьох сетах здолали Іспанію. Для Хміль та Лазаренко це стало вже другою нагородою на рівні юніорських ЧС до цього – "бронза" U19 та "золото" U21. Крім того, в активі Ангелiни та Тетяни титули чемпіонок Європи-2020 (U18) та бронзових призерів чемпіонату Європи (U22).

- Пишаюся, що я маю можливість захищати честь своєї країни і виступати під синьо-жовтим прапором. Хочу сказати величезне спасибі всім за ту підтримку та теплі слова, які отримала наша команда, – написала Ангеліна у себе в Instagram.

Зауважимо, що жіноча збірна України з волейболу вперше за 20 років вийшла до плей-оф чемпіонату Європи.