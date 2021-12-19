1
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Спорт, Топ-новость

Історичне «золото» чемпіонату світу з пляжного волейболу завоювала кременчужанка Ангеліна Хміль

Сьогодні, 20:44 Переглядів: 76

 

18-річні спортсменки завоювали перше золото в історії України 

Вихованка волейболу Кременчука Ангеліна Хміль завоювала золото чемпіонату світу з пляжного волейболу. Ангеліна у Кременчуці розпочинала свій шлях під керівництвом тренера Гончаренка В.Ю., а у 2017 році переїхала до Запоріжжя.

З 15 до 19 грудня у Пхукеті (Таїланд) відбувся чемпіонат світу з волейболу пляжного (U-21) на якому пара 18-річних українок Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко посіли перше місце. Це взагалі перша медаль в історії України та перше «золото» у цій категорії. 

 

Наші спортсменки впевнено пройшли груповий етап, перемогли у всіх трьох матчах та вийшли у плей-оф із першого місця. В іграх на виліт українки по черзі винесли спортсменок з Італії, Росії та Швейцарії.

волейбол
Тетяна Лазаренко (ліворуч) та Ангеліна Хміль (праворуч)

У фіналі українські волейболістки у трьох сетах здолали Іспанію. Для Хміль та Лазаренко це стало вже другою нагородою на рівні юніорських ЧС до цього – "бронза" U19 та "золото" U21. Крім того, в активі Ангелiни та Тетяни титули чемпіонок Європи-2020 (U18) та бронзових призерів чемпіонату Європи (U22).

Коли «бронза» на вагу «золота»: кременчуцька волейболістка виступила на чемпіонаті Європи
- Пишаюся, що я маю можливість захищати честь своєї країни і виступати під синьо-жовтим прапором. Хочу сказати величезне спасибі всім за ту підтримку та теплі слова, які отримала наша команда, – написала Ангеліна у себе в Instagram.

Зауважимо, що жіноча збірна України з волейболу вперше за 20 років вийшла до плей-оф чемпіонату Європи. 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: волейбол Ангеліна Хміль
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх