У Кременчуці 69-річна жінка та 72-річний чоловік померли через коронавірус

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 464

Сьогодні, 19 грудня, у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 5 жінок віком від 35 до 69 років та 3 чоловіка віком від 48 до 79 років. Із них 6 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 2 - в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 161 пацієнт.

Одужало 18 кременчужан.

На жаль, померли двоє: 69-річна жінка та 72-річний чоловік. Обоє невакциновані.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 17 356 випадків хвороби: одужало 14 985, померло 606.