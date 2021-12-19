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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці 69-річна жінка та 72-річний чоловік померли через коронавірус

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 464

 

Одужало 18 кременчужан

Сьогодні, 19 грудня, у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 5 жінок віком від 35 до 69 років та 3 чоловіка віком від 48 до 79 років. Із них 6 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 2 - в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 161 пацієнт.

Одужало 18 кременчужан.

На жаль, померли двоє: 69-річна жінка та 72-річний чоловік. Обоє невакциновані.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 17 356 випадків хвороби: одужало 14 985, померло 606.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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