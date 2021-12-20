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Як довго кременчужани відпочиватимуть на свята

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 337

 

Новорічні вихідні 2022 передбачені на католицьке, православне Різдво і Новий рік

Перший вихідний українці отримають наприкінці грудня на Різдво. Свято народження Христа випадає на суботу 25 грудня, тому вихідний переноситься на наступний робочий день – понеділок 27 грудня. Таким чином українці відпочиватимуть три дні поспіль – з 25 по 27 грудня.

Наступні вихідні також будуть подовженими на честь Нового року. 1 січня випадає на суботу, тому неробочий день знову перенесуть на понеділок. Неробочими будуть дні з 1 по 3 січня.

7 січня Різдво відзначать православні християни. У 2022 році воно випадає на п'ятницю, так що вихідний не переводиться. Таким чином вихідні на православне Різдво триватимуть з 7 по 9 січня. А в перший тиждень січня ми будемо працювати лише 3 дні.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вихідні Новий рік Різдво свята
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