Кременчуцькі шахісти провели майстер-клас у виховній колонії

Шахісти шахово-шашкового клубу «Каїсса» провели майстер-клас з шахів у виховній колонії. Учаснику, який показав найбільш змістовну гру - вручили книгу з партіями чемпіона світу Олександра Альохіна.
Також шахово-шашковий клуб провів дитячий турнір напередодні Дня Святого Миколая, в якому учасників чекав подарунок від депутата Олександра Ющенка.
Кращі вихованці «Каїсси» на чолі з одним з своїх тренерів, кандидатом в майстри спорту Тарасом Дацюком грають в вищій шахової лізі Кременчука. У цьому чемпіонаті перед останнім туром вже багато несподіванок.
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