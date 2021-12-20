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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі шахісти провели майстер-клас у виховній колонії

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 313

Також спортсмени «Каїсси» змагалися у турнірі 

Шахісти шахово-шашкового клубу «Каїсса» провели майстер-клас з шахів у виховній колонії. Учаснику, який показав найбільш змістовну гру - вручили книгу з партіями чемпіона світу Олександра Альохіна. 

 

Також шахово-шашковий клуб провів дитячий турнір напередодні Дня Святого Миколая, в якому учасників чекав подарунок від депутата Олександра Ющенка. 

На фото Тарас Дацюк проти своєї учениці Тетьяни Хоменко
На фото Тарас Дацюк проти своєї учениці Тетьяни Хоменко

Кращі вихованці «Каїсси» на чолі з одним з своїх тренерів, кандидатом в майстри спорту Тарасом Дацюком грають в вищій шахової лізі Кременчука. У цьому чемпіонаті перед останнім туром вже багато несподіванок.

- Так відмовився захищати свій титул чинний чемпіон міста Хоменко, який всупереч прогнозам став чемпіоном в минулому році, багаторазовий чемпіон міста Віктор Аміров хоч і займає поки першу сходинку, випередив на півочка кандидата в майстри спорту Володимира Бондаря з Горішніх Плавнів, в останнього гра в запасі, та лише четвертий Тарас Дацюк слідом за кращим юніором міста Артемом Титянюком з «Каїсси», якого він зараз тренує. Остаточно розставить усіх учасників останній тур, - розповів керівник шахово-шашкового клубу «Каїсси» Володимир Груздєв.

 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи виховна колонія
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