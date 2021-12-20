Кременчуцькі шахісти провели майстер-клас у виховній колонії

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 313

Шахісти шахово-шашкового клубу «Каїсса» провели майстер-клас з шахів у виховній колонії. Учаснику, який показав найбільш змістовну гру - вручили книгу з партіями чемпіона світу Олександра Альохіна.

Також шахово-шашковий клуб провів дитячий турнір напередодні Дня Святого Миколая, в якому учасників чекав подарунок від депутата Олександра Ющенка.

На фото Тарас Дацюк проти своєї учениці Тетьяни Хоменко

Кращі вихованці «Каїсси» на чолі з одним з своїх тренерів, кандидатом в майстри спорту Тарасом Дацюком грають в вищій шахової лізі Кременчука. У цьому чемпіонаті перед останнім туром вже багато несподіванок.

- Так відмовився захищати свій титул чинний чемпіон міста Хоменко, який всупереч прогнозам став чемпіоном в минулому році, багаторазовий чемпіон міста Віктор Аміров хоч і займає поки першу сходинку, випередив на півочка кандидата в майстри спорту Володимира Бондаря з Горішніх Плавнів, в останнього гра в запасі, та лише четвертий Тарас Дацюк слідом за кращим юніором міста Артемом Титянюком з «Каїсси», якого він зараз тренує. Остаточно розставить усіх учасників останній тур, - розповів керівник шахово-шашкового клубу «Каїсси» Володимир Груздєв.