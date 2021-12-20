10 книжок якими цікавились українські користувачі Google

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 472

У переліку книжок, якими 2021 року цікавились українські користувачі Google, переважають твори американських і англійських авторів. Про це йдеться у відповіді українського представництва пошуковика на інформаційний запит Читомо.

Десятка пошукових книжкових трендів українського сегмента Google така:

«Дюна», Френк Герберт «Хлопчик у смугастій піжамі», Джон Бойн «Гордість і упередження», Джейн Остін «Бріджертони», Джулія Квін «Маленькі жінки», Луїза Мей Олкотт «Тінь та кістка», Лі Бардуго «Угрюм-ріка», В’ячеслав Шишков «Аліса у Дивокраї», Льюїс Керрол «Друга дружина пана Матвєєва», Яна Рибакова «Сніданок у Тіффані», Трумен Капоте

Видання додає, що книжкові запити частково пов’язані з екранізаціями, які вийшли у 2021 чи 2020 роках. Як повідомляв ІМІ, дослідження читання в Україні показало дві великі групи респондентів: читачі (59%) та нечитачі (41%). Такими є результати дослідження читання в Україні, проведеного компанією Gradus Research, які були оприлюднені 13 грудня на початку першого Національного тижня читання.

Згідно з дослідженням, до групи читачів входять три підгрупи: гедоністи (19%) – ті, хто не уявляє свого життя без літератури; фанлавери (25%) – ті, хто за допомогою книжок розважається та покращує свій настрій; вимушені читачі (15%) – ті, хто через навчання чи роботу мають читати, проте не отримують від цього задоволення.