10 книжок якими цікавились українські користувачі Google

У переліку книжок, якими 2021 року цікавились українські користувачі Google, переважають твори американських і англійських авторів. Про це йдеться у відповіді українського представництва пошуковика на інформаційний запит Читомо.
Десятка пошукових книжкових трендів українського сегмента Google така:
Видання додає, що книжкові запити частково пов’язані з екранізаціями, які вийшли у 2021 чи 2020 роках. Як повідомляв ІМІ, дослідження читання в Україні показало дві великі групи респондентів: читачі (59%) та нечитачі (41%). Такими є результати дослідження читання в Україні, проведеного компанією Gradus Research, які були оприлюднені 13 грудня на початку першого Національного тижня читання.
Згідно з дослідженням, до групи читачів входять три підгрупи: гедоністи (19%) – ті, хто не уявляє свого життя без літератури; фанлавери (25%) – ті, хто за допомогою книжок розважається та покращує свій настрій; вимушені читачі (15%) – ті, хто через навчання чи роботу мають читати, проте не отримують від цього задоволення.
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