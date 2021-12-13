У день сесії 16 грудня кременчуцькі батьки скликають мітинг перед мерією

Питань одразу декілька: зачинені дитсадки, скасування безкоштовного проїзду школярів, об'єднання позашкільної освіти
Батьки кременчуцьких школярів та дошкільнят скликають мітинг під стінами мерії 16 грудня, у день бюджетної сесії, на 9.30. Інформацію розповсюджують у соцмережах. Зокрема, про мітинг написала у фейсбуці у групі «Батьки Кременчука» співзасновниця однойменної громадської організації Алла Заможська.
Нагадаємо, зачинені на ремонт дитячі садки так і не відкрилися за графіком, який мерія довела до відома громадськості. Кременчуцькі батьки уже декілька разів мітингували перед мерією. Мер міста Віталій Малецький, відповідаючи на запитання преси сьогодні, 13 грудня після виконкому, не зміг назвати термін відкриття дитсадка №25 (він мав відкритися ще минулого понеділка).
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