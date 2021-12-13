У день сесії 16 грудня кременчуцькі батьки скликають мітинг перед мерією

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 720 Коментарів: 2

Батьки кременчуцьких школярів та дошкільнят скликають мітинг під стінами мерії 16 грудня, у день бюджетної сесії, на 9.30. Інформацію розповсюджують у соцмережах. Зокрема, про мітинг написала у фейсбуці у групі «Батьки Кременчука» співзасновниця однойменної громадської організації Алла Заможська.

«Чим більше нас буде - тим зрозуміліше буде, що громада - це ми і нас багато. Дитячі садочки, які не відкриті, пільговий проїзд учнів, який збираються не фінансувати, об'єднання позашкільної освіти. Все це стосується кожного. Не будьте байдужими - кожен депутат, який буде проходити до міськвиконкому, має знати, що ми хочемо. Бо ми маємо право сказати їм своє ні або так», - пише вона.

Нагадаємо, зачинені на ремонт дитячі садки так і не відкрилися за графіком, який мерія довела до відома громадськості. Кременчуцькі батьки уже декілька разів мітингували перед мерією. Мер міста Віталій Малецький, відповідаючи на запитання преси сьогодні, 13 грудня після виконкому, не зміг назвати термін відкриття дитсадка №25 (він мав відкритися ще минулого понеділка).



