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Кременчук, Освіта

У день сесії 16 грудня кременчуцькі батьки скликають мітинг перед мерією

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 720 Коментарів: 2

 

Питань одразу декілька: зачинені дитсадки, скасування безкоштовного проїзду школярів, об'єднання позашкільної освіти

Батьки кременчуцьких школярів та дошкільнят скликають мітинг під стінами мерії 16 грудня, у день бюджетної сесії, на 9.30. Інформацію розповсюджують у соцмережах. Зокрема, про мітинг написала у фейсбуці у групі «Батьки Кременчука» співзасновниця однойменної громадської організації Алла Заможська. 

«Чим більше нас буде - тим зрозуміліше буде, що громада - це ми і нас багато. Дитячі садочки, які не відкриті, пільговий проїзд учнів, який збираються не фінансувати, об'єднання позашкільної освіти. Все це стосується кожного. Не будьте байдужими - кожен депутат, який буде проходити до міськвиконкому, має знати, що ми хочемо. Бо ми маємо право сказати їм своє ні або так», - пише вона. 
У наступному році кременчуцькі учні не зможуть безкоштовно їздити у транспорті

Нагадаємо, зачинені на ремонт дитячі садки так і не відкрилися за графіком, який мерія довела до відома громадськості. Кременчуцькі батьки уже декілька разів мітингували перед мерією. Мер міста Віталій Малецький, відповідаючи на запитання преси сьогодні, 13 грудня після виконкому, не зміг назвати термін відкриття дитсадка №25 (він мав відкритися ще минулого понеділка). 

Обіцянка-цяцянка: зачинені дитсадки №25 та №18 у Кременчуці так і не відкрили з понеділка


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: сесія мітинг батьки дитсадки
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Коментарі: 2

18
Natalia:
Сьогодні, 19:32

Малецкий снова будет обещать то, чего не сделает.


13 0
170
M D:
Сьогодні, 22:41

Цитата: Natalia

Малецкий снова будет обещать то, чего не сделает.

Прошу громадськість обрати мене мером. Дивіться, я майже нічим не відрізняюсь від чинного.

Наприклад:

1) дуже люблю засмагати на пляжах чужих країн, особливо взимку;

2) можу базікати хоч цілий день на камеру;

3) обіцяю обіцяти і руками водити, віддавати доручення і брати ситуацію під особистий контроль;

4) хочете толоку - буде толока (але за гроші міста, свої зась);

6) буду дружити (не безкоштовно) з різними бізнесами Кременчука;

7) і все це за жалюгідні 120 тисяч гривень на місяць.

Сорочка, драпове пальто і маска додаються. 

А, забув, "сітка" буде профінансована (як і білборди) з бюджету міста після перемоги. Щиро ваш, М D. Пенсіонери і бюджетники, разом ми сила. Давайте зробим наше майбутнє яскравим)

 

Пост скриптум. Ви навіть не помітили, що немає 5-го пункту, бо його вкрадено. Але ж не помітили, вірно? Думаю, ми добре спрацюємось.


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