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Новорічна вечірка буде сумнішою: собака знайшов вдома у хлопця 500 пігулок екстезі

Сьогодні, 18:19 Переглядів: 625

 

Також у нього знайшли канабіс

Вдома у 21-річного жителя Гадяча знайшли півтисячі пігулок психотропної речовини на понад 250 тисяч гривень. Чоловікові інкримінують незаконне придбання та зберігання наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Відшукати особливо небезпечні наркотики слідчим та оперативникам поліції допомогла службова вівчарка Кінологічного центру поліції Полтавщини, залучена до проведення обшуку. Окрім екстазі на території домогосподарства виявили пакунок з канабісом.

- Залучення до окремих слідчих дій спеціально навчених службових собак завжди дає позитивні результати. Тим більше коли мова про виявлення наркотичних засобів. У підсумку слідчі отримують докази, необхідні для доведення вини підозрюваного, - зазначив Ростислав Ярошенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення поліції №1 (м.Гадяч).

 

Слідчі відділення поліції №1 (Гадяч) Миргородського районного відділу, за процесуального керівництва Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури, вже завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та спрямували до суду обвинувальний акт відносно фігуранта. Санкція ч.3 ст.309 Кримінального кодексу України, яку інкримінують гадяччанину, передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики собака
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