Новорічна вечірка буде сумнішою: собака знайшов вдома у хлопця 500 пігулок екстезі

Вдома у 21-річного жителя Гадяча знайшли півтисячі пігулок психотропної речовини на понад 250 тисяч гривень. Чоловікові інкримінують незаконне придбання та зберігання наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
Відшукати особливо небезпечні наркотики слідчим та оперативникам поліції допомогла службова вівчарка Кінологічного центру поліції Полтавщини, залучена до проведення обшуку. Окрім екстазі на території домогосподарства виявили пакунок з канабісом.
Слідчі відділення поліції №1 (Гадяч) Миргородського районного відділу, за процесуального керівництва Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури, вже завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та спрямували до суду обвинувальний акт відносно фігуранта. Санкція ч.3 ст.309 Кримінального кодексу України, яку інкримінують гадяччанину, передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.
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