Кількість хворих знизилася, але говорити про послаблення карантину зарано: Віктор Лисак про ситуацію з COVID-19

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 50 Коментарів: 1

Зайнятість ліжнок у ковідних шпиталях області з підтвердженими випадками на ранок 13 грудня становить понад 41%

Директор департаменту охорони здоров'я Полтавської області Віктор Лисак під час апаратної наради розповів про рівень захворюваності на COVID-19 на Полтавщині.

Він відзначив, що кількість нових випадків захворювання на коронавірус дещо знизилася, але все ще є досить високою - близько 700 осіб за добу. Приблизно стільки випадків фіксували на піках попередніх хвиль COVID-19.

- Ми були знизу п'яті або шості, але сьогодні перейшли в середину списку областей за кількістю підтверджених випадків COVID-19, - зазначив пан Лисак.

Зайнятість ліжок у ковідних шпиталях області з підтвердженими випадками на ранок 13 грудня становить понад 41%. У стаціонарах 26 лікувальних закладів області знаходиться 560 пацієнтів.

- Задіяна й система амбулаторного лікування через концентратори, вона дає певні позитивні результати. Щодо кількості пацієнтів, які знаходяться на ШВЛ, то на ранок їх вже 89. Бачимо тенеденцію щодо зниження кількості таких пацієнтів.

Але пан Лисак наголосив, що немає жодних причин для послаблення карантинних обмежень, які наразі діють в області.







