Кількість хворих знизилася, але говорити про послаблення карантину зарано: Віктор Лисак про ситуацію з COVID-19

Зайнятість ліжнок у ковідних шпиталях області з підтвердженими випадками на ранок 13 грудня становить понад 41%
Директор департаменту охорони здоров'я Полтавської області Віктор Лисак під час апаратної наради розповів про рівень захворюваності на COVID-19 на Полтавщині.
Він відзначив, що кількість нових випадків захворювання на коронавірус дещо знизилася, але все ще є досить високою - близько 700 осіб за добу. Приблизно стільки випадків фіксували на піках попередніх хвиль COVID-19.
Зайнятість ліжок у ковідних шпиталях області з підтвердженими випадками на ранок 13 грудня становить понад 41%. У стаціонарах 26 лікувальних закладів області знаходиться 560 пацієнтів.
Але пан Лисак наголосив, що немає жодних причин для послаблення карантинних обмежень, які наразі діють в області.
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