НБУ випустив монету «Рік тигра», прикрашену символами східного календаря

З 9 грудня Національний банк України ввів в обіг монету «Рік тигра», присвячену символу прийдешнього року. Про таке повідомила пресслужба регулятора.
Тигр - одна з тварин дванадцятирічного східного календаря.
На аверсі монети розміщено:
На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2022 року – тигра, якого оточують по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки (угорі праворуч), квітки (унизу праворуч), плоди (унизу ліворуч), гілки (угорі ліворуч).
Тираж монети 50 тисяч екземплярів, виконана вона з нейзильберу. На сайті НБУ монета представлена ще й у сувенірній упаковці.
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