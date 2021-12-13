НБУ випустив монету «Рік тигра», прикрашену символами східного календаря

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З 9 грудня Національний банк України ввів в обіг монету «Рік тигра», присвячену символу прийдешнього року. Про таке повідомила пресслужба регулятора.

Тигр - одна з тварин дванадцятирічного східного календаря.

На аверсі монети розміщено:

угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом «Україна»;

на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра – символ року, під стрілкою – 2022;

унизу ліворуч напис півколом 5 гривень;

на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (угорі), квітка (праворуч), ягода (унизу), листок (ліворуч);

логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від символу кролика).

На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2022 року – тигра, якого оточують по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки (угорі праворуч), квітки (унизу праворуч), плоди (унизу ліворуч), гілки (угорі ліворуч).

Тираж монети 50 тисяч екземплярів, виконана вона з нейзильберу. На сайті НБУ монета представлена ще й у сувенірній упаковці.