У наступному році кременчуцькі учні не зможуть безкоштовно їздити у транспорті

Сьогодні, 18:09 Переглядів: 789 Коментарів: 6

У наступному році кременчуцькі учні до 12 років не зможуть безкоштовно їздити у міському транспорті. Принаймні таке рішення планують ухвалити на наступній сесії міської ради 16 грудня.

На засіданні профільної депутатської комісії директорка департаменту соціального захисту населення Марина Доценко пояснила, що протягом останніх 4 років діти у Кременчуці мають йти у перші класи шкіл за місцем проживання. Але батьки обирають навчальні заклади, які вважають кращими для своїх дітей. У такому випадку мають і самі оплачувати проїзд.

- Ті з батьків, хто бажає, щоб його дитина навчалася в школі в іншому районі міста, на себе беруть відповідальність, - сказала Марина Доценко та додала, що пропонується не фінансувати безкоштовне перевезення учнів до 12 років.

Так як є брак коштів у міському бюджеті, то гроші на пільговий проїзд для юних кременчужан на наступний рік у витрати закладати не будуть. Подивимося, як депутати голосуватимуть за це рішення.