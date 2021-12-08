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У наступному році кременчуцькі учні не зможуть безкоштовно їздити у транспорті

Сьогодні, 18:09 Переглядів: 789 Коментарів: 6

 

Таке рішення планують ухвалити на наступній сесії міської ради 16 грудня

У наступному році кременчуцькі учні до 12 років не зможуть безкоштовно їздити у міському транспорті. Принаймні таке рішення планують ухвалити на наступній сесії міської ради 16 грудня.

На засіданні профільної депутатської комісії директорка департаменту соціального захисту населення Марина Доценко пояснила, що протягом останніх 4 років діти у Кременчуці мають йти у перші класи шкіл за місцем проживання. Але батьки обирають навчальні заклади, які вважають кращими для своїх дітей. У такому випадку мають і самі оплачувати проїзд.

- Ті з батьків, хто бажає, щоб його дитина навчалася в школі в іншому районі міста, на себе беруть відповідальність, - сказала Марина Доценко та додала, що пропонується не фінансувати безкоштовне перевезення учнів до 12 років.

Так як є брак коштів у міському бюджеті, то гроші на пільговий проїзд для юних кременчужан на наступний рік у витрати закладати не будуть. Подивимося, як депутати голосуватимуть за це рішення.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: poglyad.tv
Теги: пільгові перевезення діти школярі фінансування
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Коментарі: 6

189
ТимТимыч:
Сьогодні, 18:26

Да что же вам плохого сделали малолетние гадёныши, коими вы наших детей считаете?
Отобрать...
Забрать...
Отменить...
Не подарить...
Как вы ещё не придумали сдирать налог за проживание в городе всех детей, которые ещё не зарабатывают ничего? Или скоро придумаете?

Вы хоть что-то полезное детям сделали? Без пафоса, вспышек камер и пиара во всех СМИ?


27 4
990
Angel737:
Сьогодні, 18:48

Ну да, зато на Фиолетовые газетки и Комунальное ТВ деньги есть! 
Ганьба и Позор Меру - На Века!!!


19 1
1 394
hunter:
Сьогодні, 19:21

Кстати ,а сколько на газетку в этом году?


7 1
573
1
Туся:
Сьогодні, 19:22

ну малецький дає! Покращення за покращенням. Що ще хорошого видумають для людей?


9 1
236
Saidis:
Сьогодні, 19:26

а если на районе нет школ? есть и такие районы - например 278 квартал. 


7 0
156
Zloy_kachan:
Сьогодні, 19:40

Пусть хоть одна мразь напишет которая дизлайки в комментах ставит, что в этом решении хорошего.


7 0

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