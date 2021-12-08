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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Сьогодні четверо кременчужан померли через коронавірус

Сьогодні, 22:12 Переглядів: 0

 

Одужало 211 пацієнтів

Сьогодні, 8 грудня, в Кременчуці зареєстрували 70 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 43 жінки віком від 22 до 83 років, 23 чоловіка від 18 до 85 років та 4 дитини віком від 7 до 13 років. Із них 69 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а одного невакцинованого ушпиталили.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 193 кременчужанина. Одужало 211 пацієнтів.

На жаль, померли 4 пацієнта: 3 жінки віком від 71 до 83 років та 90-річний чоловік. Із числа померлих - жодного вакцинованого.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 16 853 випадки хвороби: одужало 14 361, померло 568.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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