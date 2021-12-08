Боксер з Кременчука Сергій Радченко достроково здолав Пилипенка

Вчора, 22:32 Переглядів: 350

Наш спортсмен провів перший поєдинок після травми

У Києві сьогодні, 8 грудня, відбувся вечір боксу. Свій 15 поєдинок на профіринзі провів кременчуцький боксер Сергій Радченко (7-7-0 2КО). На ринг Сергій виходив огорнутий у стяг Кременчука.

Суперником нашого боксера був Ігор Пилипенко із Запоріжжя (6-53-2). Він досвідчений боксер, який свого часу займався кікбоксингом. Ігор Пилипенко за професійну кар'єру боксера провів понад 60 поєдинків.

6 раундовий бій розпочався з пресингу кремен чужанина Сергія Радченка. Й після серії ударів Сергій відправив суперника у нокдаун. Ігор підвівся й пішов вперед, проте Сергій знову перехопив ініціативу. Потужний правий удар від Сергія похитнув боксера із Запоріжжя – рефері був готовий відраховувати ще один нокдаун, але Пилипенко втримався на ногах.

У другому раунді Сергій Радченко провів серію ударів по корпусу Ігоря Пилипенка. Проте ця серія стала останньою у протистоянні. Сергій Радченко здобув перемогу технічним нокаутом. Це його третя дострокова перемога на профіринзі.