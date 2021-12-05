Розширення Свіштовського кладовища та забудова центру: сесія Кременчуцької міськради 16 грудня

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Міський голова Кременчука підписав розпорядження про проведення чергової сесії. X сесія Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VІІІ скликання відбудеться 16 грудня о 10.00 у сесійній залі міської ради (площа Перемоги, 2).

До порядку денного сесії внесені наступні питання:

1. Про затвердження плану роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2022 рік.

2. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 26.11.2021 № 1650, від 26.11.2021 № 1651.

3. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 23 листопада 2021 року «Про затвердження Програми «Профілактика правопорушень, протидії злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік».

4. Про затвердження Програми підтримки уповноважених органів з питань пробації Автозаводського та Крюківського районів м. Кременчука на 2022 рік.

5. Про затвердження Програми цифрової трансформації Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки.

6. Про затвердження Комплексної програми підготовки молоді Кременчуцької міської територіальної громади до військової служби і призову її до Збройних сил України та Національної гвардії України на 2022-2026 роки.

7. Про затвердження міської Програми сприяння розвитку інформаційної діяльності КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2022-2026 роки.

8. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми охорони довкілля Кременчуцької міської територіальної громади на період 2021-2025 роки» («Довкілля-2025»).

9. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 «Про затвердження Плану роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік».

10. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 26.01.2021 «Про затвердження Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки».

11. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та затвердження його в новій редакції.

12. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 28 вересня 2021 року «Про виключення об’єктів нерухомого майна з переліку об’єктів, які належать до комунальної власності та підлягають приватизації у визначений спосіб».

13. Про надання згоди на списання нерухомого майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади.

14. Про включення до Переліку другого типу об’єктів оренди, що належать до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, укладення договорів оренди без проведення аукціону.

15. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 03.12.2020 «Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання».

16. Про затвердження плану дій та плану моніторингу із впровадження ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

17. Про затвердження статутів комунальних закладів позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості», «Обʼєднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання», «Клуб юних моряків «Гардемарин» у нових редакціях.

18. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2016 «Про затвердження Програми перспективного розвитку «Освіта Кременчука» на 2017-2021 роки».

19. Про внесення змін до відомостей Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

20. Про забезпечення здійснення міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами на здійснення видатків у сфері освіти.

21. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» м. Кременчука на 2020-2022 роки».

22. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» м. Кременчука на 2020-2022 роки».

23. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» м. Кременчука на 2020-2022 роки».

24. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» на 2021-2023 роки».

25. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська дитяча лікарня» на 2021-2023 роки».

26. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 11 березня 2021 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька центральна районна лікарня» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021-2023 роки».

27. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т.Богаєвського» на 2021-2023 роки».

28. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2021-2023 роки».

29. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» на 2020-2022 роки».

30. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня відновлювального лікування» на 2021-2023 роки».

31. Про затвердження Міської цільової програми запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2022 рік.

32. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький міський стоматологічний центр» на 2022-2024 роки.

33. Про затвердження комплексної міської програми «Доступна аптека» в м. Кременчуці на 2022-2024 роки.

34. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року та рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року.

35. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження міської Програми по видаленню аварійних, сухостійних та фаутних дерев, а також кронування дерев, що досягли вікової межі, на території Кременчуцької міської територіальної громади».

36. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21 грудня 2017 року «Про затвердження Програми розвитку дорожньо-мостового господарства міста Кременчука на 2018-2022 роки».

2.37. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 «Про затвердження Програми розвитку зовнішнього освітлення Кременчуцької міської територіальної громади «Світло на 2021-2025 роки».

38. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження міської Програми «Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2021-2023 роки Кременчуцької міської територіальної громади».

39. Про надання згоди КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на безоплатну передачу у спільну сумісну власність співвласників багатоквартирних будинків лічильників обліку електричної енергії.

40. Про затвердження Програми утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «СКРП» на 2022-2024 роки.

41. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 25 травня 2021 року «Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території центральної частини міста Кременчука».

42. Про затвердження Плану економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік.

43. Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік.

44. Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування.

45. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам.

46. Про передачу земельних ділянок у власність громадянам.

47. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

48. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам.

49. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

50. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду.

51. Про зміну цільового призначення земельних ділянок та відмову в зміні цільового призначення земельної ділянки.

52. Про затвердження документації із землеустрою.

53. Різне.