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Топ новина, Кременчук

Меру принесли дитину, аби доглядав: під стінами виконкому зібралися батьки кременчуцької малечі

Сьогодні, 09:47 Переглядів: 1 512 Коментарів: 1

 
Батьки вважають, що місто перестало бути дружнім до дітей та молоді, про що красномовно свідчать останні рішення міської ради

Кременчужани вкотре зібралися під стінами мерії. Здебільшого тут присутні батьки дошкільнят та учнів міських шкіл, обурені позицією міської влади по відношенню до їхніх дітей.

Причин для мітингу кілька:

  • ремонти у дитячих садочках, під час яких було зірвано всі строки виконання робіт (як результат - діти й досі не можуть відвідувати навчальні заклади);
  • позбавлення учнів пільг на проїзд;
  • модернізація системи позашкільної освіти, внаслідок якої відбувається скорочення кількості клубів, які відвідує кременчуцька молодь.

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9.30. Батьки збираються прийняти резолюцію, в якій виклали усі вимоги та претензії до політики керівників міста.

9.41. Одна з присутніх жінок Ольга розповіла, що її син відвідує клуб «Меркурій», що на вулиці Воїнів-Інернаціоналістів, де безкоштовно вивчає англійську мову. Окрім хлопця в групі навчається ще близько 10 дітей - але його хочуть повністю закрити.

Батьки обурені й ситуацією, що склалася з дитячими садочками: не відчиняють навіть ті, ремонти в яких встигли завершити.

Люди вимагають, щоб до них вийшов міський голова.

- Мера! - лунає звідусіль.

Після перевірки сертифікатів представники протестуючих виклали свої вимоги охороні адмінбудівлі. 

9.54. Нарешті Віталій Малецький вийшов до людей.

Він одразу заявив, що з понеділка відкриються садочки №64 та №70.

Невиплата зарплат і погода заважають завершити ремонти у дитсадках

9.59. Директорка садку №5, присутня на мітингу, каже, що в її закладі 7 груп вже готові прийняти дітей. Але у коридорах та ще 3 групах ремонти продовжуються. Проте директорка зазначила, що в ці групи діти виходити не будуть, вони стоятимуть закриті. Віталій Малецький запитав у Івана Вагнера, представника генпідряника «Арт-Проже», чи реально розмежувати приміщення, де знаходяться діти та ті, в яких продовжують ремонт. Підрядник пообіцяв зайти до директорки, аби вирішити це питання.

Ситуація по садочкам наразі така:

  • №62 - потрібно ще 9 днів на ремонт;
  • №25 - потрібно 2-3 дня, аби прибрати ліси;
  • №25, №64 та №62 - обіцяють відкрити в понеділок;
  • №18 - комісія не дозволяє дітям виходити до груп, бо немає магнітних доводчиків на шкафах, потьоки фарби на стінах, пеньки, які треба закопали (батькам чи вихователям).

10.08. Батьки обурюються, адже у №18 садочку все готове, але дітей туди не пускають під дивними причинами. Віцемерка Ольга Усанова сказала, що це не так, у цьому садочку не вивезене будівельне сміття.

Аж раптом меру принесли дитя – мама сказала, що залишить маля в мерії, аби її тут доглядали: іншого виходу жінка не бачить.

10.15. Щодо інших вимог батьків, то мер не розповів людям нічого нового. На думку Віталія Малецького, діти мають ходити у школи за місцем проживання, тож безкоштовний проїзд їм не потрібен. З першого вересня наступного року планують ввести електронний квиток, а зараз у місті немає грошей на компенсацію проїзду дітлахів. Він наголосив, що першочергове завдання – пройти опалювальний сезон.

За словами мера, електронну систему обліку пасажирів пільгових категорій розроблять у першому півріччі 2022 року, в обіг ввійдуть електронні квитки. Тоді промоніторять, скільком дітям реально потрібен пільговий проїзд. Перед початком навчального року переглянуть це питання. І, можливо, пільговий проїзд знову введуть.

10.26. Віталій Малецький сказав, що зараз 8 садків не працюють через те, що їх не привели у відповідність до вимог безпеки. Туди ще небезпечно ходити дітям.

Під час мітингу журналісти зауважили, що зараз у місті економлять буквально на всьому – пільговому проїзді, позашкільних клубах, а також запитали, скільки у мерії зекономили на зарплатах чиновників. На це питання мер Малецький відповів, що конкретних цифр не пам'ятає.

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Обіцянка-цяцянка: зачинені дитсадки №25 та №18 у Кременчуці так і не відкрили з понеділка

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Автор: Катерина Турубара, Тамара Зінченко
Теги: мітинг батьки дитячі садочки
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Коментарі: 1

528
1
s2e7r8g:
Сьогодні, 11:26

10.15 Щодо інших вимог батьків, то мер не розповів людям нічого нового. На думку Віталія Малецького, діти мають ходити у школи за місцем проживання, тож безкоштовний проїзд їм не потрібен.

***, где школа в 278-м квартале? Недоразумение в виде садика и школы до 4-го класса не в счет. По какому месту проживания должны ходить 10-11 классники, если для них вообще помоему только три школы?


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