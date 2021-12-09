Кременчужани вимагають, аби пільговий проїзд для всіх школярів був безкоштовним

Петицію розмістили на сайті мерії
8 грудня на сайті мерії розмістили петицію, в якій авторка вимагає зробити проїзд для школярів 1-12 класів у Кременчуці безкоштовним. Ініціаторкою петиції є Алла Заможська.
Ця петиція з'явилася на сайті мерії після того, як на засіданні профільної депутатської комісії обговорювали рішення скасувати з 2022 року пільговий проїзд у громадському транспорті для дітей до 12 років.
У тексті йдеться про те, що у деяких мікрорайонах нашого міста немає шкіл, тому дітям доводиться добиратися до найближчих гімназії чи ліцею на міському транспорті. Крім того, у Кременчуці «досить розгалужена позашкільна освіта, яка змушує їздити з одного кінця міста в інший».
На сьогодні стало відомо, що місто, яке декларує, що воно дружнє до дітей, позбавляє останніх пільгового права проїзду в будь-якому виді транспорту, пояснюючи це тим, що учні 1-4 класів мають ходити за місцем проживанні до найближчої гімназії. Це є маніпулятивним – оскільки ніхто не забороняв цим дітям вступати до гімназій чи ліцеїв не за місцем реєстрації, - пише авторка.
Вона пропонує міській владі кілька варіантів.
- Ввести з 1 січня 2022 року учнівський проїздний квиток державного зразка для безоплатного проїзду учнів усіх класів, укласти договори з маршрутниками, щоб могли безкоштовно їздити діти, які не мають змоги користуватися комунальним транспортом у зв'язку з його повною відсутністю на маршруті.
- Або розглянути можливість пільгового проїзду учнів 1-4 класів і з частковою оплатою учням 5-12 класів.
Прочитати та підтримати петицію можна ТУТ
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