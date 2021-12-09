Ще 86 жінок пройшли навчання у школі жіночого лідерства Ferrexpo

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 236

У компанії Ferrexpo завершили другий курс навчання корпоративної жіночої лідерської платформи Fe_munity для співробітниць середньої ланки.

Протягом 4-х місяців 86 співробітниць компанії Ferrexpo навчалися вмінню домовлятися, керувати конфліктами, керувати змінами, фінансами, часом, репутацією та мережею контактів.

В архітектурі проєкту закладено також підвищення рівня впевненості у собі («демонтаж скляних стель»), бажання та вміння реалізовуватися професійно, не втрачаючи контролю за балансом «робота/життя».

Викладачами курсу стали топові спікери та коучі, такі як Ваче Давтян - засновник та власник компанії «Промкабель-Електрика», мережі «ПанЕлектро», LeaderWay; Данило Ваховський - керуючий партнер агентства Havas PR Kyiv; Олена Юзькова - Генеральна директорка компанії «Епоха Інтернаціональної Освіти»; Іветта Делікатна та Олена Лобова - партнерки тренінг-проекту Old School; Діна Немирівчі - голова SalesCapital AG Ukraine; Марина Романенко - практикуюча психологиня, сертифікований міжнародний коуч, засновниця Академії Професійного Батьківства.

Дмитро Спатар, перший заступник голови правління ПрАТ «Полтавський ГЗК», Амбасадор з гендерний питань у Ferrexpo:

«Школа Fe_Munity Ferrexpo була відкрита в 2020 році і ми продовжуємо реалізовувати наші цілі щодо досягнення гендерного балансу компанії. На сьогодні понад 160 наших співробітниць вже здобули знання, натхнення та мотивацію для свого особистісного та професійного розвитку. Ми відзначаємо однозначний успіх нашої ініціативи і це підтверджується здобутками наших випускниць. У 2022 році Ferrexpo планує розширити масштаби нашої освітньої платформи для жінок усієї України. У нашій країні багато талановитих жінок, які працюють у різних сферах, і з належною підтримкою це потужна сила для розвитку економіки України».

Ірина Рубіс, співавторка концепції та кураторка Fe_munity, співзасновниця Biasless

«Fe_Munity вже вдруге закінчується написанням випускної роботи з постановкою дуже чітких та вимірних у часі KPI. А публічний захист цих робіт показав нам, що мислити випускниці стали вище й ширше, і трансформація відбулася не лише професійна, а й особистісна. Несподіваним став ефект вирощування щонайменше 10 потенційних активісток-промоутерок гендерної рівності в компанії та місті. Також нам вдалося ввести учасниць проєкту в освітню спрагу: левова частка випускниць вирішила приєднатися до освітнього проекту «Школа інклюзивності Ferrexpo», що скоро стартує».