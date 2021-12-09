Споживачі ПОН і надалі отримуватимуть газ по 7,96 грн за куб, а не по 46 грн

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 777 Коментарів: 2

Споживачі газу, від яких відмовилися компанії, і які потрапили до Постачальника останньої надії, отримуватимуть газ на умовах базової річної пропозиції ГК «Нафогаз України» – по 7,96 грн за кубометр. Це стало можливим завдяки рішенню Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка 9 грудня ухвалила постанову «Про здійснення постачання природного газу побутовим споживачам на умовах базової річної пропозиції».

Ініціатором даного рішення виступила ТОВ «ГК «Нафтогаз України», яка визначена Постачальником останньої надії. Рішення ухвалене з метою захисту прав споживачів ПОН. Річ у тім, що ціна на газ у ПОН вираховується за складною формулою і на даний час є набагато вищою, ніж річний тариф ГК «Нафтогаз України» для споживачів, які уклали договори з цією компанією. Зокрема, станом на 8 грудня тариф, розрахований ПОН складає 46,22 грн за кубічний метр. До цього Кабмін спеціальною Постановою зобов’язував у жовтні та листопаді відпускати газ абонентам ПОН за ціною 7,96 грн. Та у грудні термін дії цієї постанови вичерпався. Тепер НКРЕКП врегулювала це питання та повернула ціну 7,96 для абонентів ПОН.

Відомо також, що «Нафтогаз України» запропонував регулятору (НКРЕКП) автоматично підключати побутових споживачів ПОН до базової річної пропозиції «Нафтогазу», на умовах якої вони зможуть отримувати газ за ціною 7,96 грн

Довідково: На сьогодні частина кременчужан, яким у березні припинило постачалти газ ТОВ «Кременчукгаз-постачання» досі не обрали постачальника газу і перебувають у ПОН. За даними НКРЕКП, уього постачальник «останньої надії» забезпечує природним газом понад 347 тис. побутових споживачів з різних регіонів України.