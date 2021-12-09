Святковий лайфгак: як у наркодиспансері «відмазують» п'яних водіїв

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 449 Коментарів: 3

Від початку року п'яні водії спричинили у Кременчуці 45 ДТП. Про це нам повідомили у пресслужбі патрульної поліції. Проте деяким любителям сісти за кермо напітпитку вдається вийти сухими з води навіть у тому випадку, коли вони попалися патрульним.

Як повідомили нам власні джерела у патрульній поліції, у місті функціонує «схема», за якою можна уникнути покарання за п'яне водіння - зараз це штраф від 17 тис. грн.

Водії, які патрульним у Драгер надули, наприклад, 0,4‰ при допустимій нормі в 0,2‰, вимагають освідування у наркодиспансері.

Там у лікарняний Драгер вони надувають уже 0,3‰.

При цьому лікарі дають заключення, що людина твереза. Тож штрафувати її немає за що. Таким чином п'яним водіям вдається уникнути покарання.

Відмітимо, що є країни в яких допустима доза алкоголю в крові вдія вища, за українську: 0,3-0,5‰ в Німеччині, 0,5‰ - у більшості країн Європи, 0,8‰ - у Великобританії і 0,4-0,8‰ - в США, 0,8‰ - у Канаді. Але згідно з українським законодавством, людина, у якої в крові більше ніж 0,2‰ проміле алкоголю. уже вважається п'яною.