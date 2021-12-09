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Святковий лайфгак: як у наркодиспансері «відмазують» п'яних водіїв

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 449 Коментарів: 3

 

Чарівним чином людина тверезіє буквально за 15 хвилин

Від початку року п'яні водії спричинили у Кременчуці 45 ДТП. Про це нам повідомили у пресслужбі патрульної поліції. Проте деяким любителям сісти за кермо напітпитку вдається вийти сухими з води навіть у тому випадку, коли вони попалися патрульним.

Як повідомили нам власні джерела у патрульній поліції, у місті функціонує «схема», за якою можна уникнути покарання за п'яне водіння - зараз це штраф від 17 тис. грн. 

 

Водії, які патрульним у Драгер надули, наприклад, 0,4‰ при допустимій нормі в 0,2‰, вимагають освідування у наркодиспансері.

 

Там у лікарняний Драгер вони надувають уже 0,3‰.

 

При цьому лікарі дають заключення, що людина твереза. Тож штрафувати її немає за що. Таким чином п'яним водіям вдається уникнути покарання.

Відмітимо, що є країни в яких допустима доза алкоголю в крові вдія вища, за українську: 0,3-0,5‰ в Німеччині, 0,5‰ - у більшості країн Європи, 0,8‰ - у Великобританії і 0,4-0,8‰ - в США, 0,8‰ - у Канаді. Але згідно з українським законодавством, людина, у якої в крові більше ніж 0,2‰ проміле алкоголю. уже вважається п'яною.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: ст.130 наркодиспансер пьяный водитель
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Коментарі: 3

541
Чувааак:
Сьогодні, 16:17

Ніякий це не лайфгак. Вже сотню раз ця тема обжована і обсмоктана.

Все правильно!

І тут справа не в чарах.

Незнання законів не звільняє від відповідальності, а в нашому випадку знання законів якраз дуже добре допомагає, і з високим відсотком ймовірності, звільняє.



Покажіть мені будь ласка інструкцію, де написано що Драгер визначає відсоток алкоголю в КРОВІ


6 0
217
Marshall:
Сьогодні, 16:41

да потому, что у людей разный естественный уровень алкоголя в крови (да-да, он у каждого есть, даже у не пьющего), а если "бахнуть" банку кефира, к примеру, то уровень поднимется и тут оппа, а драгер то уже 0,3 показывает...
Да и вообще сколько было случаев когда ещё ДАЙцы искуственно повышали циферки на табло драгера (вот только не надо "прибор не обманешь"), а полицаи у нас уж точно не святые...

Не, я не пропаганирую синеву за рулём, я принципиально против аватаров, но есть же рамки "адекватности" в цифрах...


6 0
138
Juja:
Сьогодні, 17:10

Ну ладно там 0,3 – 0,5 еще можно оспорить по факту, вполне допустимая норма, если человек опытный, внимательный и не превышает скорость. Но если там выше единицы, то необходимо наказывать по всей строгости.


4 0

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