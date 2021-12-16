Невідомий бив жінку по голові сокирою, але вона вижила (затримали)

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 1 046

15 грудня, близько 16.30 в одному з помешкань на вул. Пирятинська у Полтаві невідомий чоловік, ймовірно сокирою, намагався зарубати 46-річну жінку, а потім втік з місця злочину.

Попередньо встановлено, що він бив жінку сокирою в голову. Її в тяжкому стані доставлено до лікарні.

На часі слідчі та оперативники, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, проводять невідкладні оперативно-розшукові та слідчі дії, направлені на встановлення та затримання злочинця.

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Слідчі та оперативники поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, встановили та затримали злочинця.

- Для розкриття особливо тяжкого злочину ми залучили максимальну кількість особового складу поліції Полтави та працівників карного розшуку обласного Главку. Упродовж кількох годин нам вдалося встановити та затримати 63-річного місцевого чоловіка, причетного до вчинення цього злочину. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, - розповів Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.15 та ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Обставини та мотиви злочину з'ясовує слідство.