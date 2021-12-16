15 грудня, близько 16.30 в одному з помешкань на вул. Пирятинська у Полтаві невідомий чоловік, ймовірно сокирою, намагався зарубати 46-річну жінку, а потім втік з місця злочину.
Попередньо встановлено, що він бив жінку сокирою в голову. Її в тяжкому стані доставлено до лікарні.
На часі слідчі та оперативники, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, проводять невідкладні оперативно-розшукові та слідчі дії, направлені на встановлення та затримання злочинця.
Доповнено:
Слідчі та оперативники поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, встановили та затримали злочинця.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.15 та ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Обставини та мотиви злочину з'ясовує слідство.
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