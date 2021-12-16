Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Информцентр для участников АТО

Верховна Рада запровадила е-посвідчення ветерана

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 314

  

Рішення підтримали 310 народних депутатів

Верховна Рада на засіданні 14 грудня підтримала в цілому законопроєкт №5694, який передбачає створення Єдиного державного реєстру ветеранів та електронного посвідчення ветерана. Це рішення підтримали 310 народних депутатів. Депутати з Кременчука Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан - проголосували «за».

Документ передбачає створення електронної бази даних про українських ветеранів, яких, за оцінками авторів законопроєкту, нараховується близько 1,2 мільйона. Вести цю базу буде Міністерство у справах ветеранів. Вона дозволить автоматизувати обмін інформацією про ветеранів між органами влади.

У базі міститимуться відомості, на основі яких формуватиметься електронний аналог посвідчення ветерана війни. Електронне посвідчення ветерана, йдеться в законопроєкті, буде повним аналогом паперового посвідчення і може використовуватися для отримання ветеранських пільг і під час звернень до органів влади.

У листопаді 2021 року віцепрезидент Apple Марк Леннон повідомив, що Міністерство у справах ветеранів співпрацюватиме з американською компанією щодо діджиталізації українських ветеранських сервісів та розвитку системи психологічної реабілітації.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: реєстр посвідчення ветерани
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх