Верховна Рада запровадила е-посвідчення ветерана

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Верховна Рада на засіданні 14 грудня підтримала в цілому законопроєкт №5694, який передбачає створення Єдиного державного реєстру ветеранів та електронного посвідчення ветерана. Це рішення підтримали 310 народних депутатів. Депутати з Кременчука Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан - проголосували «за».

Документ передбачає створення електронної бази даних про українських ветеранів, яких, за оцінками авторів законопроєкту, нараховується близько 1,2 мільйона. Вести цю базу буде Міністерство у справах ветеранів. Вона дозволить автоматизувати обмін інформацією про ветеранів між органами влади.

У базі міститимуться відомості, на основі яких формуватиметься електронний аналог посвідчення ветерана війни. Електронне посвідчення ветерана, йдеться в законопроєкті, буде повним аналогом паперового посвідчення і може використовуватися для отримання ветеранських пільг і під час звернень до органів влади.

У листопаді 2021 року віцепрезидент Apple Марк Леннон повідомив, що Міністерство у справах ветеранів співпрацюватиме з американською компанією щодо діджиталізації українських ветеранських сервісів та розвитку системи психологічної реабілітації.