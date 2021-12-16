Відзначили жінку, яка впізнала злочинця у потязі

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 917 Коментарів: 1

15 грудня відзначили жінку, яка допомогла поліції затримати підозрюваного в умисному вбивстві жительки Миргородського району. Як повідомили у пресслужбі поліції, з героїнею історії про затримання небезпечного зловмисника зустрілися тимчасовий виконувач обов’язків начальника Миргородського райвідділу поліції Сергій Сергієнко та його заступник Анатолій Антоненко.

Нагадаємо, 22 листопада жінка побачила підозрюваного в умисному вбивстві 30-річної мешканки Миргородщини, який переховувався від слідства, серед пасажирів потягу внутрішньообласного сполучення і повідомила про це до поліції.

Завдяки цінній інформації, фігуранта оперативно затримали на залізничній станції «Миргород» (Південної залізниці), під час зупинки поїзда. За клопотанням слідчих, погодженим з прокуратурою, суд обрав 29-річному фігурантові запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

- Ми вдячні за допомогу в затриманні підозрюваного у скоєнні особливо тяжкого злочину! Це відважний вчинок, який заслуговує щирої поваги та відзнаки, яку ми сьогодні вручили за дорученням керівництва Главку поліції Полтавщини, - зазначив Сергій Сергієнко.