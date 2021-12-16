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Відзначили жінку, яка впізнала злочинця у потязі

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 917 Коментарів: 1

 

Це допомогло поліції його затримати

15 грудня відзначили жінку, яка допомогла поліції затримати підозрюваного в умисному вбивстві жительки Миргородського району. Як повідомили у пресслужбі поліції, з героїнею історії про затримання небезпечного зловмисника зустрілися тимчасовий виконувач обов’язків начальника Миргородського райвідділу поліції Сергій Сергієнко та його заступник Анатолій Антоненко.

Впізнала попутниця: взяли під варту 29-річного підозрюваного в убивстві

Нагадаємо, 22 листопада жінка побачила підозрюваного в умисному вбивстві 30-річної мешканки Миргородщини, який переховувався від слідства, серед пасажирів потягу внутрішньообласного сполучення і повідомила про це до поліції.

Завдяки цінній інформації, фігуранта оперативно затримали на залізничній станції «Миргород» (Південної залізниці), під час зупинки поїзда. За клопотанням слідчих, погодженим з прокуратурою, суд обрав 29-річному фігурантові запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

- Ми вдячні за допомогу в затриманні підозрюваного у скоєнні особливо тяжкого злочину! Це відважний вчинок, який заслуговує щирої поваги та відзнаки, яку ми сьогодні вручили за дорученням керівництва Главку поліції Полтавщини, - зазначив Сергій Сергієнко.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відзнака
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Коментарі: 1

994
Angel737:
Сьогодні, 09:54

Респект, низкий поклон и похвала этой женщине! 


4 0

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