Мама вийшла в магазин: в будинку згоріла маленька дитина (доповнено)

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Жінка намагалася знайти у будинку дочку, але сама отруїлася димом

15 грудня на вулиці Кам’янопотоцькій у Лубнах під час пожежі у будинку виявили тіло 1,5-річної дівчинки. За інформацією від надзвичайників, дитина сама перебувала вдома, поки її 31-річна мати пішла увечері до магазину. У помешканні були проблеми зі щитком, він заіскрив тож зайнялися речі поруч.

Коли мати повернулася з магазину дім уже горів, вона намагалася знайти у будинку дочку, але отруїлася димом.

Зараз жінка в реанімації. Медики намагалися реанімувати і дитину, однак безрезультатно.

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- Наразі слідчим поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясовує слідство, - розповів Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.