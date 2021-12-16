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Мама вийшла в магазин: в будинку згоріла маленька дитина (доповнено)

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 1 343

 

Жінка намагалася знайти у будинку дочку, але сама отруїлася димом

15 грудня на вулиці Кам’янопотоцькій у Лубнах під час пожежі у будинку виявили тіло 1,5-річної дівчинки. За інформацією від надзвичайників, дитина сама перебувала вдома, поки її 31-річна мати пішла увечері до магазину. У помешканні були проблеми зі щитком, він заіскрив тож зайнялися речі поруч.

Коли мати повернулася з магазину дім уже горів, вона намагалася знайти у будинку дочку, але отруїлася димом. 

Зараз жінка в реанімації. Медики намагалися реанімувати і дитину, однак безрезультатно.

Доповнено:

- Наразі слідчим поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясовує слідство, - розповів Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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