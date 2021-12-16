15 грудня на вулиці Кам’янопотоцькій у Лубнах під час пожежі у будинку виявили тіло 1,5-річної дівчинки. За інформацією від надзвичайників, дитина сама перебувала вдома, поки її 31-річна мати пішла увечері до магазину. У помешканні були проблеми зі щитком, він заіскрив тож зайнялися речі поруч.
Коли мати повернулася з магазину дім уже горів, вона намагалася знайти у будинку дочку, але отруїлася димом.
Зараз жінка в реанімації. Медики намагалися реанімувати і дитину, однак безрезультатно.
Доповнено:
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.