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У Кременчуці водій розтрощив автівку, кинув в ній травмованого пасажира і зник

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 042

 

Поліція встановила особу водія і зараз його шукають

16 грудня, близько 2.00, на проспекті Лесі Українки сталася ДТП.Як повідомили у пресслужбі поліції, Volksvagen Golf з'їхав з дороги і влетів у стовп. Водій автомобіля з місця ДТП зник.

На місці аварії поліцейські встановили, що автівкою 27-річний керував місцевий житель. Наразі місце його перебування встановлюють правоохоронці.

Унаслідок ДТП травмованого 29-річного пасажира госпіталізували.

Місце ДТП
Місце ДТП

За даним фактом відкрито кримінальне  провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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