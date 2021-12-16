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Здав перехожий: копи на гарячому затримали кабеліста

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 307

 

Тепер він пояснює свій вчинок слідчим

Небайдужий містянин допоміг поліцейським затримати ймовірного крадія. Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, 16 грудня, близько 3.00, патрульні отримали повідомлення про крадіжку на вулиці Андрія Ковальова. 

На місці 33-річний чоловік розповів поліцейським, що став очевидцем крадіжки дротів та вказав на відкритий комунікаційний колодязь у якому перебував 30-річний кременчужанин.

Патрульні передали його слідчим, що прибули на місце для подальшого встановлення усіх обставин.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: кабелі крадіжка патрульна поліція
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