Здав перехожий: копи на гарячому затримали кабеліста

Небайдужий містянин допоміг поліцейським затримати ймовірного крадія. Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, 16 грудня, близько 3.00, патрульні отримали повідомлення про крадіжку на вулиці Андрія Ковальова.
На місці 33-річний чоловік розповів поліцейським, що став очевидцем крадіжки дротів та вказав на відкритий комунікаційний колодязь у якому перебував 30-річний кременчужанин.
Патрульні передали його слідчим, що прибули на місце для подальшого встановлення усіх обставин.
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