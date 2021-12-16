Ferrexpo впроваджує політику з протидії домашньому насильству

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16 листопада компанія Ferrexpo однією із перших компаній гірничодобувної галузі приєдналася до глобальної акції «16 днів проти гендерно зумовленого насильства». Мета такої акції - привернути увагу людей до питання боротьби із насильством.

В рамках акції в компанії провели:

Корпоративне анонімне опитування працівників і працівниць щодо проявів насильства на робочому місці та в родині;

Інформаційна кампанія з протидії насильства;

Навчальні семінари з протидії різним проявам насильства.

Щоб підтримати працівників та працівниць у питаннях запобіганню та протидії будь-якому прояву насильства у компанії Ferrexpo на постійній основі діє лінія психологічної підтримки, куди можна звернутись за консультацією. Також юристи компанії можуть надавати внутрішні консультації з юридичних питань, коли людина має таку необхідність.

Спатар Дмитро Миколайович, Перший заступник голови правління ПрАТ «Полтавський ГЗК», Амбасадор з гендерних питань групи Ferrexpo:

- Ми хочемо, щоб наші співробітники і співробітниці знали, які бувають прояви насилля, могли вчасно це виявляти і розуміти, як протидіяти. Насильство буває різним: фізичним, емоційним, економічним, психологічним. Але якщо про нього не говорять, це не означає, що насильства не існує. Вже в цьому році ми розпочинаємо розробку Політики протидії насильству. Ми впевнені, що ці заходи сприятимуть розвитку недискримінаційної культури на нашому підприємстві та стануть ще одним проявом турботи про наш великий колектив.

Саприкіна Марина Анатоліївна, директорка Центру «Розвиток КСВ»:

- Тема протидії домашньому насильству є складною, але, піднімаючи її, організація демонструє, що в позитивних і непозитивних речах ми надаємо підтримку й турботу. Це дорогого коштує, тому що тільки в таких компаніях люди почувають себе в безпеці. ПрАТ «Полтавський ГЗК» - це саме така компанія. Протягом цих 16 днів працівники і працівниці відмітили, що тема важлива й у них є, з ким поділитися отриманою інформацією. Політика з протидії насильству, що наразі розробляє компанія, допоможе створити засади для системних заходів, які змінять життя людей в компанії і місті на краще.