Кременчук отримав 150 мільйонів на різницю в тарифах за тепло

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 0

Кременчук отримав державну субвенцію у розмірі 150 мільйонів гривень на різницю в тарифах за тепло, яке відпускається населенню. У мерії терміново підготували на сесію проєкт змін до міського бюджету на 2021 рік. Ця сума піде у доходи та одразу буде спрямована підприємствам-постачальникам теплової енергії як дотація на поповнення обігових коштів, погашення кредиторської заборгованості.

На бюджетній комісії, яка засідала перед сесією міськради, мер Віталій Малецький доповів, як розподіляться кошти:

11 млн грн піде КВБЗ (підприємство виробляє тепло для Раківки);

71 млн грн — для КремТЕЦ (надавач послуг на лівобережжі)

75 — для КП «Теплоенерго» (надавач послуг на правобережжі, Занасипах).

Нагадаємо, на даний час зростання тарифу для населення стримують штучно. Надавачі послуг уже підвищили тарифи, але в платіжках виставляють суми за «старими» тарифами минулого року. Так передбачає Меморандум між урядом, Асоціацією міст України, надавачами послуг.

150 мільйонів гривень — це не вся сума, на яку претендував Кременчук. За розрахунрками мерії, держава не додала ще 70 млн грн — відповідне звернення до Мінрегіону про додаткову суму теж підготували на сесію.

Різниця в тарифах не вирішує повністю проблему боргів. Бо є неплатежі бюджету за тепло. Лише по освіті борг сягнув 20 млн грн, на кінець року очікується 50 млн грн. Така інформація теж пролунала на бюджетній комісії.

Проте, як підкреслив мер Віталій Малецький, отримана від держави сума дозволить постачальникам тепла розраховуватися за газ і стабільно проводити опалювальний сезон.