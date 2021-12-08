Де в Кременчуці відключатимуть світло 9 грудня

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 506

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 9 грудня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

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