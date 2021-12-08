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Де в Кременчуці відключатимуть світло 9 грудня

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 506

 

Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 9 грудня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 буде відсутня електроенергія за адресами:

  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Володимира Винниченка,
  • туп. Айвазовського
  • вул. Житлобудівна,
  • вул. Вагонна,
  • вул. Кохнівська,
  • пров. Житлобудівний,
  • пров. Деповський,
  • пров. Межовий,
  • пр. Житлобудівний,
  • 1-й пр. Кохнівський,
  • 2-й пр. Кохнівський,
  • 3-й пр. Кохнівський,
  • 1-й туп. Парковий,
  • 2-й туп. Парковий,
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Сєдова,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Проектна,
  • вул. Лугова,
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Цимлянська,
  • вул. Каховська,
  • вул. Громадянська,
  • пров. Градизький,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Бригадний,
  • пров. Зв'язковий,
  • пров. Нечая,
  • пр. Бригадний,
  • пр. Липневий
  • вул. Марка Вовчка,
  • вул. Некрасова,
  • вул. Размислова
  • вул. Переяслівська,
  • вул. Сумська,
  • вул. Підгірна,
  • вул. Піщана,
  • вул. Хорольська,
  • вул. Кріворудна,
  • пров. Піщаний
  • вул. Східна,
  • вул. Добролюбова,
  • вул. Шкільна,
  • вул. Радищева,
  • пров. Рилєєва,
  • пров. Чернишевського,
  • пров. Правобережний
  • вул. Володимира Вернадського,
  • вул. Чернишевського,
  • вул. Рилєєва,
  • вул. Портова,
  • вул. Лейтенанта Дніпрова, 6а,
  • вул. Манагарова, 30,
  • вул. Східна,
  • пров. Декабристів
  • вул. Кавалерійська,
  • вул. Остапа Вишні,
  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Сергія Єфремова,
  • вул. Гайдамацька,
  • вул. Тіниста,
  • вул. Олександрійська,
  • пров. Транспортний,
  • пров. Шкільний
  • вул. Художня,
  • вул. Івасюка,
  • пров. Яблуневий,
  • пров. Художній,
  • пров. Докучаєва,
  • пр. Старицького
  • вул. лікаря О.Богаєвського,
  • вул. Сущінського,
  • вул. Лєвуна,
  • вул. Гранітна,
  • вул. Бетонна,
  • пров. Солдатський,
  • пров. Червоний.
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік графік відключень
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