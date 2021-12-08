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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях впіймали 29-річного серійного крадія

Сьогодні, 17:39 Переглядів: 404

 

Чоловіка підозрюють у щонайменше 7 крадіжках зі шкіл, дитсадків та магазинів

Поліцейські затримали 29-річного плавнівця, коли той намагався обікрасти магазин на проспекті Героїв Дніпра у Горішніх Плавнях. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Під час проведення слідчих дій на місці події вилучили речові докази, що свідчать про причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення.

- Опрацювавши оперативну інформацію, оперативники та слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури, встановили, що підозрюваний причетний до ряду крадіжок з навчальних закладів, дитячих садків, офісів, магазинів у місті Горішні Плавні. Відомо, що фігурант раніше мав проблеми з законом за скоєння подібних злочинів. Його затримали, - розповів Артем Терещенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення поліції №2.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові підозри у скоєнні крадіжок та обрання йому запобіжного заходу.

За фактами крадіжок розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: крадіжка Горішні Плавні
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