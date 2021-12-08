У Горішніх Плавнях впіймали 29-річного серійного крадія

Поліцейські затримали 29-річного плавнівця, коли той намагався обікрасти магазин на проспекті Героїв Дніпра у Горішніх Плавнях. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Під час проведення слідчих дій на місці події вилучили речові докази, що свідчать про причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення.
Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові підозри у скоєнні крадіжок та обрання йому запобіжного заходу.
За фактами крадіжок розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.
Слідчі дії тривають.
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