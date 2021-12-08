Кременчужанин обікрав пенсіонерку і попався: виявилося, що вона вже дев'ята...

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 424 Коментарів: 1

42-річного кременчужанина піймали на крадіжці. Як повідомили у пресслужбі поліції, він причетний щонайменше до 9 злочинів.

До Кременчуцького районного управління поліції за допомогою звернулась 81-річна місцева мешканка, яка повідомила, що в ніч на 7 грудня з її дому викрали інструменти та косарку.

Опрацювавши оперативну інформацію, оперативники та слідчі кременчуцької поліції протягом кількох годин встановили підозрюваного. Ним виявився 42-річний місцевий чоловік.

- У ході процесуальних дій слідчі за місцем проживання підозрюваного виявили викрадені інструменти та вилучили їх у якості речових доказів. Особа затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові підозри та обрання йому запобіжного заходу, - повідомив Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення на 6 років. Слідчі дії тривають.