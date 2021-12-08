Сморід і туман: 8 та 9 грудня на кременчужан чекають несприятливі метеоумови

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 276

8 та 9 грудня наше місто можуть накрити сморід та туман.

За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря сприятимуть подальшому накопиченню та утриманню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря.

Промислові підприємства Кременчука попередили щодо необхідності регулювати викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов. Кременчужанам рекомендують по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.

Також, за повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, ввечері 8 грудня та протягом доби 9 грудня по Полтавській області, зокрема у Кременчуці, очікується туман видимістю 200-500 м. На Полтавщині оголосили перший рівень небезпеки – «жовтий».