Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук

Сморід і туман: 8 та 9 грудня на кременчужан чекають несприятливі метеоумови

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 276

 

Закрий вікна, не заводь автівку

8 та 9 грудня наше місто можуть накрити сморід та туман.

За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря сприятимуть подальшому накопиченню та утриманню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря.

Промислові підприємства Кременчука попередили щодо необхідності регулювати викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов. Кременчужанам рекомендують по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.

Також, за повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, ввечері 8 грудня та протягом доби 9 грудня по Полтавській області, зокрема у Кременчуці, очікується туман видимістю 200-500 м. На Полтавщині оголосили перший рівень небезпеки – «жовтий».

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vlasno.info
Теги: погода прогноз туман вонь сморід загрязнение воздуха
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх