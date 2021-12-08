Полтавщину перевели з помаранчевої зони епіднебезпеки у жовту: що змінилось

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 1

Полтавщина перетнула позначку в 50% вакцинованих від коронавірусу дорослих принаймні однією дозою

Сьогодні, 8 грудня, Полтавську область перевели з помаранчевої до жовтої зони епіднебезпеки. Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

На Полтавщині знизився рівень захворюваності та завантаженість ліжок з киснем, стало менше нових випадків інфікування коронавірусом.

Карантинні обмеження, які діяли на території області, залишаться без змін.

Крім того, за даними МОЗ, станом на сьогодні Полтавщина перетнула позначку в 50% вакцинованих дорослих принаймні однією дозою, цей показник в нашій області становить майже 52%. У трійці лідерів по вакцинації є місто Київ, де першою дозою щепили понад 67%, Київська область – понад 55%, на третьому місці Полтавська область.