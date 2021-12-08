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Кременчук, Спорт

«Срібло» і «бронзу» завоювали кременчужани на чемпіонаті України з греко-римської боротьби

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 104

 

Вітаємо наших спортсменів

У Черкасах, 2-4 грудня, відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби. У змаганнях взяли участь спортсмени з Кременчука, які здобули срібну та бронзову нагороди.

Максим Лю у ваговій категорії до 63 кг став другим. Наш спортсмен поступився у фіналі Олександру Грушину з Київщини. Максима до змагань готували тренери Анатолій Коханевич та Олександр Дронов.

 

Ще одна нагорода на рахунку кременчужанина Владислава Іваніни. У ваговій категорії до 72 кг він виборов «бронзу». Владислав переміг  Максима Євтушенка з Краматорська. Іваніну до змагань підготували тренери Сергій Бузько та Олег Сазонов.

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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба
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