«Срібло» і «бронзу» завоювали кременчужани на чемпіонаті України з греко-римської боротьби

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 104

У Черкасах, 2-4 грудня, відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби. У змаганнях взяли участь спортсмени з Кременчука, які здобули срібну та бронзову нагороди.

Максим Лю у ваговій категорії до 63 кг став другим. Наш спортсмен поступився у фіналі Олександру Грушину з Київщини. Максима до змагань готували тренери Анатолій Коханевич та Олександр Дронов.

Ще одна нагорода на рахунку кременчужанина Владислава Іваніни. У ваговій категорії до 72 кг він виборов «бронзу». Владислав переміг Максима Євтушенка з Краматорська. Іваніну до змагань підготували тренери Сергій Бузько та Олег Сазонов.