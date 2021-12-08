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Скільки заплатить водій ВАЗа за те, що збив мотоцикліста

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 383

 
Вирок суду

Рік іспитового строку призначив Великобагачанський районний суд чоловікові, який влітку 2019 року збив мотоцикліста. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

22 серпня 2019 року о 22.15 у Хоролі водій ВАЗ 21011, повертаючи ліворуч у двір, змінив напрямок руху, виїхав на зустрічку та зіткнувся з мотоциклом Suzuki. Мотоцикліст отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Згідно з текстом вироку, дії водія легковика кваліфікували за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обвинувачений свою вину визнав повністю, просив його суворо не карати, обіцяв, що більше таке не повториться.

Суд призначив водієві три роки позбавлення волі. Згідно зі ст. 75 Кримінального кодексу України, його звільнили від відбування покарання з випробуванням.

Також з водія мають стягнути 58 000 грн моральної шкоди на користь мотоцикліста, 2 900 грн на правничу допомогу адвоката та 2 864 грн витрат на залучення експертів.

Вирок можна оскаржити до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ілюстративне
Теги: ДТП мотоцикліст суд
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