Все про те, як кременчужанам отримати тисячу за вакцинацію і на що її можна буде витратити

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 263

Від учора, 9 грудня, три банки почали випускати віртуальні картки для проєкту «єПідтримка», тобто для виплати тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За першу добу українці відкрили 302 310 віртуальних карток. Із них 255 039 у Monobank, 25 611 в «А-Банку» та 21 660 в «Альфа-Банку».

Як повідомив міністр, решта банків наразі на стадії приєднання до ініціативи. Станом на 10 грудня до проєкту також доєднався «Укргазбанк».

Як оформити карту для тисячі за вакцинацію?

Оформити карту можна онлайн або офлайн. У першому варіанті потрібно завантажити застосунок банку та оформити карту.

У другому варіанті потрібно звернутися до фізичного відділення банку й попросити оформити картку «єПідтримка». У Мінцифрі рекомендують звертатися у службу підтримки банків, якщо виникатимуть проблеми з оформленням.

Карта одразу буде запрограмована на витрати лише в конкретних категоріях бізнесів, які найбільше постраждали від карантину. Кошти не можна буде переказати на іншу картку чи зняти готівку, йдеться на сторінці ініціативи.

На що можна буде витратити кошти?

На залізничні або авіаквитки у межах України, на кінотеатри, театри, музеї, виставкові центри, спортзали та книжкові магазини. Повний перелік магазинів та закладів, де можна витратити тисячу, з'явиться 19 грудня - після офіційного запуску проєкту.

Проте в уряді вже пояснюють, що тисячу не вдасться витратити на книжки, якщо ви захочете їх придбати у продуктовому магазині або на заправці, оскільки бізнес зареєстрований в іншій категорії - не тій, що найбільше постраждала.



Хто може отримати гроші й коли почнуться виплати?

Отримати тисячу зможуть повнолітні українці, які повністю вакцинувалися проти коронавірусу, мають «зелений» сертифікат у «Дії» та оформили віртуальну картку.

Щоб устигнути отримати виплату під час першого етапу, потрібно подати заяву з 19 до 29 грудня в «Дії». Крім того, з 13 грудня почнеться бета-тестування послуги.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде лише через мобільний застосунок «Дія». На другому етапі (третій квартал 2022 року) уряд запропонує альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють.

Загалом на програму у 2021 році спрямують 8 мільярдів гривень. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що ще 3 мільярди виділять на початку 2022 року.

Чи буде якийсь часовий ліміт на те, щоб витратити цю 1000 грн?

Такий часовий проміжок передбачено. Громадяни мають витратити нараховану тисячу гривень протягом чотирьох місяців. Сама ж програма стартує з 19 грудня цього року та триватиме впродовж усього 2022 року.

Чи плануються додаткові системи захисту додатку «Дія», щоб унеможливити списання коштів зловмисниками?

Насамперед, програма «Дія» має досить надійні ступені захисту. Це засвідчили як вітчизняні, так і міжнародні експерти. Також засоби захисту нарахувань посилять і банки, які вже мають достатній досвід та надійні платіжні системи.

Як можна буде віртуальною карткою оплачувати послуги? Ці гроші можна отримати на руки? Чи на спеціальний рахунок?

Готівкою ці кошти отримати не можна. Ми свідомо не пішли на це, аби не провокувати інфляційні процеси. Тисяча гривень буде нараховуватися на віртуальний рахунок в онлайн-банку. Тому вже зараз Мінцифри формує технічні умови підключення до програми банків-емітетів, які згодом мають підписати договори інформаційної взаємодії та декларації відповідності технічним вимогам. Також банківські установи повинні внести МСС-коди, які обмежують витрати із цих рахунків.

Для українців, які мають бажання взяти участь у програмі «єПідтримка» вже на першому етапі, запропоновано наступний алгоритм дій. По-перше, обрати в застосунку «Дія» послугу «єПідтримка» та пройти перевірку та відповідність визначеним критеріям. По-друге, відкрити в онлайн-банку віртуальний рахунок, на який і буде перераховано кошти.



Чи картка для зарахування допомоги буде платною? Чи буде комісія за обслуговування?

Потрібно врахувати, що це буде віртуальна картка. Вона створюватиметься безкоштовно. Так само не потрібно сплачувати будь-які комісій за її обслуговування.

Чи можна розрахуватись за рахунок допомоги за послугу, якщо вона коштує більше 1000 грн, наприклад, додавши власні кошти з іншого рахунку?

Наразі передбачено можливість розрахуватися за послугу вартістю до тисячі гривень. Але не виключено, що з часом «єПідтримку» будемо вдосконалювати, вносити зміни, пов’язані з розрахунковими операціями чи розширенням спектру товарів та послуг, на які можна буде витратити ці кошти.

Як буде контролюватися процес використання грошей через «Дію» – на спортзал, театр чи подорож Україною?

Участь у реалізації програми братимуть підприємства, основна діяльність яких відповідає МСС-кодам, що будуть визначені Постановою Кабінету Міністрів. Що таке МСС-коди? Це – чотиризначне число, що використовується для класифікації бізнесу за видами товарів та послуг, що він надає. Тож, якщо цього коду не буде в затвердженому Урядом переліку, платіж просто не пройде через банківський термінал.