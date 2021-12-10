На Полтавщині хочуть закрити два будинки для літніх людей

На Полтавщині хочуть закрити два будинки для людей літнього віку, передає видання «Полтавська хвиля».
Рятувальники проінспектували всі державні будинки для людей похилого віку та людей з інвалідністю в області. Значні порушення виявили у «Будинку захищеної старості» у Дмитрівці, що біля Горішніх Плавнів, та реабілітаційному центрі «Волна» у Полтаві. Тому ДСНС-ники подали позови до суду, аби припинити діяльність цих закладів.
Крім того, у складі спеціальної комісії вогнеборці перевірили ще 14 недержавних закладів, які надають соціальні послуги. У деяких виявили значні порушення пожежної безпеки:
Заступник начальника ГУ із запобігання надзвичайним ситуаціям Володимир Гришанін зазначив, що рятувальники відповідно до законодавства не можуть зупиняти діяльність приватних закладів, притягувати власників до адміністративної відповідальності чи хоча б складати приписи. ДСНС-ник сподіваються, що власники приватних закладів прислухаються до рекомендацій та усунуть порушення.