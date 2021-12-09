Купити чи орендувати комунальну землю у Кременчуці можна буде лише через «Прозорро.Продажі»

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Право купівлі та чи оренди комунальних земельних ділянок у місті надаватиметься через електронні аукціони у єдиній державній системі «Прозорро.Продажі». 8 грудня директор держпідприємства «Прозорро.Продажі» Олексій Соболев та перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пелипенко підписали Меморандум про співпрацю.

Як вважають у держпідприємстві «Прозорро.Продажі», співпраця між містами та територіальними громадами щодо реалізації активів через е-аукціони принесе вагомі результати громадам та сприятиме прозорій роботі у земельних відносинах. Також у рамках співпраці з міськими радами експерти держпідприємства ділитимуться знаннями та досвідом щодо особливостей продажу та оренди землі через прозорі аукціони.

Кременчук уже має досвід співпраці з «Прозорро.Продажі» - через аукціони у системі продається комунальне майно (у тому числі те, що було у використанні, наприклад, авто); комунальні приміщення. Перелік приміщень, що підлягають продажу, визначає виконком. Проте до цього часу земельні аукціони проводилися окремо – не через «Прозорро.Продажі». Із підписанням Меморандуму практика проведення земельних аукціонів зміниться – вони відбуватимуться в системі, і кожен бажаючий зможе відслідкувати аукціони, подати заявку, подивитися, в якому районі міста та за скільки продається (чи орендується) земля.

Меморандуми про співпрацю з держпідприємством також підписали представники Глобинської, Градизької, Козельщинської, Новогалещинської, Омельницької, Піщанської та Пришибської територіальних громад.