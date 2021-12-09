Купити чи орендувати комунальну землю у Кременчуці можна буде лише через «Прозорро.Продажі»

Право купівлі та чи оренди комунальних земельних ділянок у місті надаватиметься через електронні аукціони у єдиній державній системі «Прозорро.Продажі». 8 грудня директор держпідприємства «Прозорро.Продажі» Олексій Соболев та перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пелипенко підписали Меморандум про співпрацю.
Як вважають у держпідприємстві «Прозорро.Продажі», співпраця між містами та територіальними громадами щодо реалізації активів через е-аукціони принесе вагомі результати громадам та сприятиме прозорій роботі у земельних відносинах. Також у рамках співпраці з міськими радами експерти держпідприємства ділитимуться знаннями та досвідом щодо особливостей продажу та оренди землі через прозорі аукціони.
Кременчук уже має досвід співпраці з «Прозорро.Продажі» - через аукціони у системі продається комунальне майно (у тому числі те, що було у використанні, наприклад, авто); комунальні приміщення. Перелік приміщень, що підлягають продажу, визначає виконком. Проте до цього часу земельні аукціони проводилися окремо – не через «Прозорро.Продажі». Із підписанням Меморандуму практика проведення земельних аукціонів зміниться – вони відбуватимуться в системі, і кожен бажаючий зможе відслідкувати аукціони, подати заявку, подивитися, в якому районі міста та за скільки продається (чи орендується) земля.
Меморандуми про співпрацю з держпідприємством також підписали представники Глобинської, Градизької, Козельщинської, Новогалещинської, Омельницької, Піщанської та Пришибської територіальних громад.
Довідково: 5 жовтня набула чинності урядова постанова (№ 1013), яка запустила ринок оренди та продажу державної та комунальної землі через систему «Прозорро.Продажі». Відповідно до постанови продаж та оренда державної та комунальної землі відбувається винятково через прозорі аукціони на підвищення ціни. Державна електронна торгова система «Прозорро.Продажі» гарантує безпечність торгів, неможливість втручання в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні.
Станом на 8 грудня 2021 року в системі вже оголошено понад 1500 аукціонів із продажу та оренди землі загальною вартістю на понад пів мільярда грн. Загальна площа земельних ділянок, виставлених на торги — 8,5 тис га.
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