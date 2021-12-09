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Кременчук, Політика

Голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський отримуватиме надбавку за вислугу років

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 102 Коментарів: 1

 

Рішення мають прийняти депутати на сесії

На чергову сесію Кременчуцької районної ради виносять проєкт рішення про надбавку за вислугу років голові Кременчуцької районної ради.

- Встановити Колотієвському Дмитру Олександровичу, голові Кременчуцької районної ради, з 1 грудня щомісячну надбавку за вислугу років у розмірі 10% до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування як такому, стаж служби якого в органах місцевого самоврядування станом на 1 грудня 2021 року становить 3 роки 0 місяців 21 день, - йдеться у проєкті рішення.
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Автор: Альона Душенко
Теги: сесія Колотієвський Кременчуцька районна рада
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Сьогодні, 14:17

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