Голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський отримуватиме надбавку за вислугу років

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 102 Коментарів: 1

На чергову сесію Кременчуцької районної ради виносять проєкт рішення про надбавку за вислугу років голові Кременчуцької районної ради.

- Встановити Колотієвському Дмитру Олександровичу, голові Кременчуцької районної ради, з 1 грудня щомісячну надбавку за вислугу років у розмірі 10% до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування як такому, стаж служби якого в органах місцевого самоврядування станом на 1 грудня 2021 року становить 3 роки 0 місяців 21 день, - йдеться у проєкті рішення.