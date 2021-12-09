Як поліція та далекобійники витягали з кювету завантажений MAN

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Учора, 8 грудня, близько 17.00, на об’їзній дорозі Миргорода, по вулиці Київській, вантажівка MAN з’їхала з проїзної частини дороги. Причіп з вантажем частково застряг у кюветі. про це повідомила пресслужба поліції.

Екіпаж сектору реагування патрульної поліції Миргорода залучив до порятунку два КрАЗи з краном-маніпулятором. У результаті спільної роботи MAN витягнули з кювету на дорогу.

- У період негоди (ожеледиця, дощі, пориви вітру та інше) водіям потрібно бути надзвичайно обережними. Щоб уникнути трагедії, слід дотримуватися основних правил. Зокрема: витримувати дистанцію між автомобілями; паркувтаи транспортні засоби так, щоб не заважали спеціальній техніці (приміром, снігоприбиральній); слід пересуватися слизькою дорогою на мінімальній швидкості; не робити різких маневрів; зменшувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів; завжди враховуйте дорожню обстановку та застереження відповідних служб, - попередив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.