Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини, Полтавщина

Як поліція та далекобійники витягали з кювету завантажений MAN

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 0

 

Знадобились два КрАЗи з краном-маніпулятором

Учора, 8 грудня, близько 17.00, на об’їзній дорозі Миргорода, по вулиці Київській, вантажівка MAN з’їхала з проїзної частини дороги. Причіп з вантажем частково застряг у кюветі. про це повідомила пресслужба поліції.

Екіпаж сектору реагування патрульної поліції Миргорода залучив до порятунку два КрАЗи з краном-маніпулятором. У результаті спільної роботи MAN витягнули з кювету на дорогу.

- У період негоди (ожеледиця, дощі, пориви вітру та інше) водіям потрібно бути надзвичайно обережними. Щоб уникнути трагедії, слід дотримуватися основних правил. Зокрема: витримувати дистанцію між автомобілями;  паркувтаи транспортні засоби так, щоб не заважали спеціальній техніці (приміром, снігоприбиральній); слід пересуватися слизькою дорогою на мінімальній швидкості; не робити різких маневрів; зменшувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів; завжди враховуйте дорожню обстановку та застереження відповідних служб, - попередив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП поліція вантажівка Миргород
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх