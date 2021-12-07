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Кременчук, Информцентр для участников АТО

«Питання потребує детального обговорення»: у мерії відповіли на запит АТОвців

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 256

 

Перший заступник міського голови відповів ветеранській спільноті щодо створення Ради із консультативно-дорадчим правом

АТОвці Кременчука отримали відповідь від виконкому Кременчуцька щодо створення Ради ветеранів при міській раді, яка матиме консультативно-дорадче право. В офіційній відповіді зазначили, що у Кременчуці діє близько 40 зареєстрованих громадських об’єднань, з частиною яких влада тісно співпрацює.

- При виконкомі Кременчуцької міськради створені 12 комісії та робочих груп, де розглядаються різні питання, що стосуються забезпечення прав та свобод ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Враховуючи той факт, що лише від 16 громадських організацій міста надійшла пропозиція щодо створення консультативно - дорадчого органу «Консультативно – дорадчої ради у справах ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, захисників України та волонтерів при міському голові Кременчука, зазначене питання потребує детального обговорення з усіма ветеранськими об'єднаннями територіальної громади, - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, що ветерани АТО/ООС 13 грудня планують завітати до міського голови Кременчука Віталія Малецького з мирною акцією. 

АТОвці Кременчука повідомили, що «йдуть по душу» Малецького, бо їх не чують
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: АТОвці ООС
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