«Питання потребує детального обговорення»: у мерії відповіли на запит АТОвців

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АТОвці Кременчука отримали відповідь від виконкому Кременчуцька щодо створення Ради ветеранів при міській раді, яка матиме консультативно-дорадче право. В офіційній відповіді зазначили, що у Кременчуці діє близько 40 зареєстрованих громадських об’єднань, з частиною яких влада тісно співпрацює.

- При виконкомі Кременчуцької міськради створені 12 комісії та робочих груп, де розглядаються різні питання, що стосуються забезпечення прав та свобод ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни. Враховуючи той факт, що лише від 16 громадських організацій міста надійшла пропозиція щодо створення консультативно - дорадчого органу «Консультативно – дорадчої ради у справах ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, захисників України та волонтерів при міському голові Кременчука, зазначене питання потребує детального обговорення з усіма ветеранськими об'єднаннями територіальної громади, - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, що ветерани АТО/ООС 13 грудня планують завітати до міського голови Кременчука Віталія Малецького з мирною акцією.