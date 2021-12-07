«Не бачив, щоб доросла людина була настільки задоволена закинутою шайбою»: президент ХК «Кременчук» Сергій Мазур забив у Канаді

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 264

Керівництво ФХУ відвідало батьківщину хокею, де провели благодійний захід у Манітобі та домовилися про допомогу Конотопу

Минулого тижня українська делегація на чолі з президентом Національної Федерації хокею Георгієм Зубком, генеральним менеджером Української хокейної ліги Дмитром Христичем та головним тренером національної збірної Вадимом Шахрайчуком відбула з робочим візитом у Канаду. У складі делегації був президент хокейного клубу «Кременчук» Сергій Мазур. Як повідомляє пресслужба ФХУ, наша делегація запланувала побувати у Вінніпезі (штат Манітоба), Оттаві і Торонто (штат Онтаріо).

Розпочався візит перших осіб українського хокею в Канаду з штату Манітоба, близько половини населення якої складають еміґранти і більшість із них – українці. У Манітобі налічується 35 000 хокеїстів та хокеїсток, функціонують сотні спортивних шкіл, клубів, юніорські ліги. І то при населенні в приблизно мільйон жителів.

Українська делегація розпочала свій тур відвідуванням щорічної вечері «Канадських друзів гокею в Україні» «Допомагаємо хокею в Україні» у середу, 1 грудня, у Вінніпезі. Також були проведені зустрічі з керівниками Hockey Manitoba, Manitoba Junior Hockey League та Winnipeg Minor Hockey.

Представники ФХУ зустрілися з представниками організації «Канадськi друзі гокею в Україні», яка вже декілька років активно допомагає українському хокею шляхом створення різних фондів. В Україні ця допомога проявляється у забезпеченні екіпіруванням. Форма надається безпосередньо до регіонів, ДЮСШ. Адресну допомогу отримали школи Новоярівська на Львівщині, харківські «Динамо» і «Пантери». Наразі форму відправляють до Конотопа на Сумщині.

Вже третій рік поспіль 1 грудня «Канадські друзі» проводять благодійний захід, який залучає для їх організації фінансування та підтримку різних офіційних структур Канади. Організатори були дуже втішені побачити на заході керівництво ФХУ, тренерів національної збірної Шахрайчука і Сімчука, а також Дмитра Христича, який завдяки багаторічним виступам у Національній хокейній лізі вважається серед канадських українців справжньою зіркою.

Президент ХК «Кременчук» Сергій Мазур зіграв у хокей та забив голи у Канаді.

Danny Schur: «Це фото було за хвилину до того, як Сергій забив свій гол. Я не бачив, щоб доросла людина була настільки задоволена закинутою шайбою з тих пір, як у 1980 році зіграв на турнірі в Етелберті».



На фото: Сергій Мазур з легендою НХЛ Уеном Бабичем