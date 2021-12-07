У Кременчуці спіймали раколовів

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 106

Чоловіки наловили на 126 тисяч гривень

Уночі 7 грудня ТОРівці спіймали кременчужан з незаконним уловом раків. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.

На вулиці Гранітній увагу копів привернули двоє чоловіків. Побачивши інспекторів, вони різко змінили напрямок руху та пришвидшили крок. Така поведінка здалась поліцейським підозрілою і вони вирішили перевірити громадян.

Пильність та професійна інтуїція не підвели ТОРівців, адже під час поверхневої перевірки вони знайшли у пакеті, що переносив 34-річний чоловік близько 20 свіжовиловлених раків та заборонене знаряддя лову — сітку.

На місце патрульні викликали представників рибоохоронного патруля. Орієнтовна сума збитку рибному господарству України становить 126 тисяч гривень.

Нагадаємо, з 1 грудня забороняється виловлювати раків, бо можна «влетіти» на чималий штраф.