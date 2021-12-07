Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини

У Кременчуці спіймали раколовів

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 106

 

Чоловіки наловили на 126 тисяч гривень

Уночі 7 грудня ТОРівці спіймали кременчужан з незаконним уловом раків. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.

На вулиці Гранітній увагу копів привернули двоє чоловіків. Побачивши інспекторів, вони різко змінили напрямок руху та пришвидшили крок. Така поведінка здалась поліцейським підозрілою і вони вирішили перевірити громадян.

Пильність та професійна інтуїція не підвели ТОРівців, адже під час поверхневої перевірки вони знайшли у пакеті, що переносив 34-річний чоловік близько 20 свіжовиловлених раків та заборонене знаряддя лову — сітку.

На місце патрульні викликали представників рибоохоронного патруля. Орієнтовна сума збитку рибному господарству України становить 126 тисяч гривень.

Нагадаємо, з 1 грудня забороняється виловлювати раків, бо можна «влетіти» на чималий штраф.

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: рак заборона
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх