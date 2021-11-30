З 1 грудня забороняється виловлювати раків: за кожного – штраф у 3 332 грн

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У період із 1 грудня 2021 року до 30 червня 2022 року забороняється виловлювати раків у рибогосподарських водоймах Полтавщини. Про це повідомляє управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області. Заборону встановлюють, аби зберегти та охороняти популяції раків під час розмноження у зв’язку з виношуванням ікри.

Спарювання та закладка ікри у раків розпочинається за температури води нижче +10°С. У третю декаду листопада температура води у водоймах Полтавської області становить +4...+10°С. Такі умови є оптимальними для річкових раків, тому, аби сприяти відновленню їхньої популяції, і встановлюють заборону на їх вилов.

Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, в результаті якого передбачена адміністративна відповідальність (ч. 4 ст. 85 КУпАП). Також порушнику доведеться сплатити збитки у 3 332 грн за кожного незаконно виловленого рака.

Розрахунок збитків за незаконне добування цих річкових мешканців здійснюється відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. №1209 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №1039 від 06.10.2021) «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів».

Після закінчення заборони залишаються певні обмеження на вилов раків. Так, одній людині за добу дозволяється впіймати не більше 30 екземплярів на загальних водоймах та не більше 50 – на водоймах, де впроваджене платне рибальство.

Крім цього, забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Також у правилах любительського і спортивного рибальства прописаний мінімальний розмір рака, дозволений до вилову. Забороняється лов цих тварин менших, ніж 10 см.

Полтавський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо ви помітили порушення правил рибальства або порядку придбання чи збуту водних біоресурсів, повідомляйте на гарячу лінію рибоохоронного патруля Полтавщини за номерами: (067) 329-29-22 та (067) 329-39-66.