Фігуристки з Кременчука гідно представили місто на Всеукраїнських змаганнях

З 19 до 21 листопада у Білій Церкві відбувся 2 етап Всеукраїнських змагань з фігурного катання. Кременчук представили юні спортсменки, які гідно виступили та завоювали нагороди.
Софія Прилипко і Вікторія Гонтар представили Кременчук з новими програмами та новими образами. До речі, їх виступи можна було побачити у перерві хокейного поєдинку між «Кременчуком» та «Соколом».
Також успішно дебютували на 2 етапі Всеукраїнських змагань Юлія Шерстнева та Єлизавета Данека.
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