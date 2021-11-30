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Фігуристки з Кременчука гідно представили місто на Всеукраїнських змаганнях

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 582

 

Вітаємо наших спортсменок

З 19 до 21 листопада у Білій Церкві відбувся 2 етап Всеукраїнських змагань з фігурного катання. Кременчук представили юні спортсменки, які гідно виступили та завоювали нагороди.

Софія Прилипко і Вікторія Гонтар представили Кременчук з новими програмами та новими образами. До речі, їх виступи можна було побачити у перерві хокейного поєдинку між «Кременчуком» та «Соколом». 

«Кременчук» не наздогнав «Сокіл» у третьому періоді

Також успішно дебютували на 2 етапі Всеукраїнських змагань Юлія Шерстнева та Єлизавета Данека.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: фігурне катання
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