Не виходячи з дому можна подивитися, чи розчистили дорогу з Кременчука до Полтави

Кременчужани та мешканці Полтавщини можуть онлайн слідкувати за рухом снігоприбиральної техніки.
Директор Агентства місцевих доріг Олексій Басан на засіданні Полтавської обласної державної адміністрації повідомив, що розпочала роботу інтерактивна мапа з рухом снігоприбиральної техніки під час очистки та посипки автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
Подивитися онлайн моніторинг снігоприбирального транспорту можна за посиланням.
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