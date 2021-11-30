Не виходячи з дому можна подивитися, чи розчистили дорогу з Кременчука до Полтави

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Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 415

 

Снігоприбиральну техніку можна відслідкувати онлайн

Кременчужани та мешканці Полтавщини можуть онлайн слідкувати за рухом снігоприбиральної техніки.

Директор Агентства місцевих доріг Олексій Басан на засіданні Полтавської обласної державної адміністрації повідомив, що розпочала роботу інтерактивна мапа з рухом снігоприбиральної техніки під час очистки та посипки автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

Подивитися онлайн моніторинг снігоприбирального транспорту можна за посиланням

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Автор: Альона Душенко
Теги: прибирання доріг прибирання снігу
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