Зять загинув від руки тещиної сестри – вбивство у Кременчуці

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 975

Що саме відбувалося у цій сім’ї – не знав ніхто

28 листопада в ефірі ICTV у «Надзвичайних новинах» вийшов сюжет про вбивство в Кременчуці.

Вранці на подвір’я на вулиці Вагонній у Кременчуці приїхали поліцейські. Їх викликали мешканці будинку, які знайшли родича у ліжку мертвим.

В одній хаті жили одразу п’ятеро людей: дві сестри, доросла дочка однієї з них з дитиною і коханим. Саме він раптово помер. 34-річного чоловіка зарізали ударом в шию. Його одяг був залитий кров’ю, але хто це зробив – невідомо.

Родина, яка живе у цьому будинку, не спілкується із сусідами. Тут ніколи не бачили гостей. Навіть вікна завжди щільно затулені, щоб не було помітно, коли вмикається світло. Що саме відбувалося у цій сім’ї – не знав ніхто.

Навіть ті сусіди, які знають сестер змалечку, роками з ними не розмовляли. Вони майже завжди ходили разом та не звертали уваги на всіх навколо. Зі всієї родини загиблий був найпривітнішим – чоловік міг хоча б перекинутися з місцевими парою слів.

Небагатослівні жінки були з поліцейськими, яких самі й викликали. Вони пояснили, що загиблий напередодні ввечері прийшов додому вже поранений. І не розповів, що з ним сталося. Але від місцевих правоохоронці довідалися, що скандалів вистачало й всередині сім’ї.

Поліцейські справді знайшли в будинку сліди конфлікту. І було видно, що хтось ретельно намагався їх прибрати – очевидно помешкання відмивали від крові. Головною підозрюваною стала сестра тещі вбитого, яку затримали.

– Так її забрали? Це вона зробила? Та шо вона дурна чи шо? Так вона тут його і шарахнула? Мабуть, пили, – припустила шокована сусідка родини Марія Михайлівна.

Підозрювану звуть Світлана. Чи вона скоїла вбивство сама, чи їй допомагали дружина та теща вбитого – тепер з’ясовують поліцейські.

– 60-річна жінка під час раптово виниклого конфлікту завдала колото-різану рану в область шиї 34-річному чоловіку, який від отриманої травми помер у помешканні. Слідчо-оперативна група та оперативники встановили, що на місці події намагалися сховати сліди злочину, – зазначила речниця Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

Світлану на час розслідування відправили до слідчого ізолятора. Попередній мотив вбивства: загиблий нібито ображав жінку та її родичок. Але криваве розв’язання проблеми може коштувати жінці щонайменше семи років життя за ґратами.