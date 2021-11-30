Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Надзвичайні новини

Зять загинув від руки тещиної сестри – вбивство у Кременчуці

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 975

 

Що саме відбувалося у цій сім’ї – не знав ніхто

28 листопада в ефірі ICTV у «Надзвичайних новинах» вийшов сюжет про вбивство в Кременчуці.

Вранці на подвір’я на вулиці Вагонній у Кременчуці приїхали поліцейські. Їх викликали мешканці будинку, які знайшли родича у ліжку мертвим.

В одній хаті жили одразу п’ятеро людей: дві сестри, доросла дочка однієї з них з дитиною і коханим. Саме він раптово помер. 34-річного чоловіка зарізали ударом в шию. Його одяг був залитий кров’ю, але хто це зробив – невідомо.

Родина, яка живе у цьому будинку, не спілкується із сусідами. Тут ніколи не бачили гостей. Навіть вікна завжди щільно затулені, щоб не було помітно, коли вмикається світло. Що саме відбувалося у цій сім’ї – не знав ніхто.

Навіть ті сусіди, які знають сестер змалечку, роками з ними не розмовляли. Вони майже завжди ходили разом та не звертали уваги на всіх навколо. Зі всієї родини загиблий був найпривітнішим – чоловік міг хоча б перекинутися з місцевими парою слів.

Небагатослівні жінки були з поліцейськими, яких самі й викликали. Вони пояснили, що загиблий напередодні ввечері прийшов додому вже поранений. І не розповів, що з ним сталося. Але від місцевих правоохоронці довідалися, що скандалів вистачало й всередині сім’ї.

Поліцейські справді знайшли в будинку сліди конфлікту. І було видно, що хтось ретельно намагався їх прибрати – очевидно помешкання відмивали від крові. Головною підозрюваною стала сестра тещі вбитого, яку затримали.

– Так її забрали? Це вона зробила? Та шо вона дурна чи шо? Так вона тут його і шарахнула? Мабуть, пили, – припустила шокована сусідка родини Марія Михайлівна.

Підозрювану звуть Світлана. Чи вона скоїла вбивство сама, чи їй допомагали дружина та теща вбитого – тепер з’ясовують поліцейські.

– 60-річна жінка під час раптово виниклого конфлікту завдала колото-різану рану в область шиї 34-річному чоловіку, який від отриманої травми помер у помешканні. Слідчо-оперативна група та оперативники встановили, що на місці події намагалися сховати сліди злочину, – зазначила речниця Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

Світлану на час розслідування відправили до слідчого ізолятора. Попередній мотив вбивства: загиблий нібито ображав жінку та її родичок. Але криваве розв’язання проблеми може коштувати жінці щонайменше семи років життя за ґратами.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело відео: Надзвичайні новини, youtube
Теги: вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх