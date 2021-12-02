Президент хокейного клубу «Кременчук» Сергій Мазур вилетів до Канади

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 502 Коментарів: 2

Кременчужанин поїхав за кордон не сам

Президент хокейного клубу «Кременчук» та депутат Полтавської облради Сергій Мазур вилетів до Канади. Як повідомив Сергій Володимирович на своїй сторінці у фейсбуці, українська делегація виручила за океан для перейняття досвіду.