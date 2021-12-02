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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Президент хокейного клубу «Кременчук» Сергій Мазур вилетів до Канади

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 502 Коментарів: 2

 

Кременчужанин поїхав за кордон не сам

Президент хокейного клубу «Кременчук» та депутат Полтавської облради Сергій Мазур вилетів до Канади. Як повідомив Сергій Володимирович на своїй сторінці у фейсбуці, українська делегація виручила за океан для перейняття досвіду.

- Тепер про кременчуцьких хокеїстів знають у Канаді. В рамках офіційного візиту делегації Федерації хокею України ми прибули до Канади. Це чудова країна з великими хокейними традиціями. Сюди прагнуть потрапити кращі спортсмени з усього світу.

Впевнений, що це перший крок для міжконтинентальної спортивної співпраці. У нас все вийде, - поділився враженнями від поїздки президент кременчуцького клубу Сергій Мазур.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Сергій Мазур
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Коментарі: 2

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Snark:
Сьогодні, 13:24

Уточніть, що це депутат Полтавської облради від ОПЗЖ. Що ж так, не в Рашу, де теж є хокейні традиції? Ну то зрозуміло, у Канаді комфортніше. Наші ватніки теж хочуть жити у цивілізованому світі, а не у лайні


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ankrem:
Сьогодні, 13:32

Цитата: Snark

Уточніть, що це депутат Полтавської облради від ОПЗЖ. Що ж так, не в Рашу, де теж є хокейні традиції? Ну то зрозуміло, у Канаді комфортніше. Наші ватніки теж хочуть жити у цивілізованому світі, а не у лайні

Та яке ЗЖП, обычный Рэгионал. Согласен, там в ростеве батя же...


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