Президент хокейного клубу «Кременчук» Сергій Мазур вилетів до Канади

Президент хокейного клубу «Кременчук» та депутат Полтавської облради Сергій Мазур вилетів до Канади. Як повідомив Сергій Володимирович на своїй сторінці у фейсбуці, українська делегація виручила за океан для перейняття досвіду.
- Тепер про кременчуцьких хокеїстів знають у Канаді. В рамках офіційного візиту делегації Федерації хокею України ми прибули до Канади. Це чудова країна з великими хокейними традиціями. Сюди прагнуть потрапити кращі спортсмени з усього світу.
Впевнений, що це перший крок для міжконтинентальної спортивної співпраці. У нас все вийде, - поділився враженнями від поїздки президент кременчуцького клубу Сергій Мазур.
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