Загадкові обставини: у полтавській квартирі знайшли мертвими двох хлопців

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 1 063 Коментарів: 1

Також у помешканні знаходився 48-річний чоловік без свідомості

У полтавській квартирі знайшли мертвими хлопців 17 та 25 років. Про це повідомляє Полтавське районне управління поліції.

До поліції 1 грудня близько 17.00 звернулася місцева жінка, яка по провулку Рибальському здавала квартиру для проживання, де і знайшла тіла двох молодих хлопців без ознак життя та одного – в непритомному стані.

На місці події слідчо-оперативна група встановила особи померлих. Ними виявились 25-річний хлопець з Гадяччини та 17-річний юнак з Миргородщини. При огляді тіл померлих візуальних ознак насильницької смерті на них не було.

За попередньою інформацією, молоді люди приїхали в Полтаву з різних районів області на заробітки. Квартира, яку вони винаймали, була зачинена зсередини. Наразі всі обставини події з’ясовує слідство.

Особу третього чоловіка, якого в непритомному стані ушпиталили до реанімаційного відділення лікарні, також з'ясували. Ним виявився 48-річний мешканець Харківщини.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Призначили ряд судових експертиз. Слідчі дії тривають.