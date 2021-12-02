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Кременчук, Информцентр для участников АТО, Афіша

АТОвці Кременчука повідомили, що «йдуть по душу» Малецького, бо їх не чують

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 654

 

Мирну акцію протесту планують в середині грудня

Ветерани АТО/ООС повідомили, що 13 грудня планують завітати до міського голови Кременчука Віталія Малецького з мирною акцією. 

- Нас ігнорують. Ми спостерігаємо за міськвиконкомом, сесією - немає ніяких навіть натяків по розгляду даного питання! Якщо міська рада не йде на діалог до ветеранської спільноти – ми йдемо 13 грудня до міського голови з мирною акцією, - повідомляють АТОвці. 

Ветеранська спільнота Кременчука, чекає рішення міського голови про створення Ради ветеранів при міській раді, яка матиме консультативно - дорадче право.

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Як повідомили АТОвці, все почалося зі звернення ГО «Ветеранське Братерство» від 12 серпня 2021 року з відповідного звернення до міського голови Віталія Малецького.

- Учасникам АТО відповідь надали через 45 днів, хоча за Законом відповідь надається протягом 30 днів. У відповіді було вказано, що якщо буде бажання більшості громадських організацій  Кременчука, які беруть активну участь у роботі з ветеранською спільнотою міста з проведенням відповідних зборів - буде можливий розгляд і прийняття відповідного рішення по створенню ради ветеранів.

Більшість громадських організацій, які беруть активну участь у житті Кременчука, прийняли відповідне рішення. Відбулося неодноразове обговорення питання із затвердженням відповідним  голосуванням – підтверджених протоколами зборів про створення відповідного органу із назвою та функціями. Учасники АТО направили нове звернення з копіями протоколів зборів із відповідним рішенням у створенню ради ветеранів, міському голові 3 листопада 2021 року. Зараз спливає строк, згідно законом із звернень громадян, тобто до 3 грудня має бути відповідь з мерії, - зазначають у ГО «Ветеранське Братерство». 

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Автор: Альона Душенко
Теги: військові координаційна рада ветеранів
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