АТОвці Кременчука повідомили, що «йдуть по душу» Малецького, бо їх не чують

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 654

Ветерани АТО/ООС повідомили, що 13 грудня планують завітати до міського голови Кременчука Віталія Малецького з мирною акцією.

- Нас ігнорують. Ми спостерігаємо за міськвиконкомом, сесією - немає ніяких навіть натяків по розгляду даного питання! Якщо міська рада не йде на діалог до ветеранської спільноти – ми йдемо 13 грудня до міського голови з мирною акцією, - повідомляють АТОвці.

Ветеранська спільнота Кременчука, чекає рішення міського голови про створення Ради ветеранів при міській раді, яка матиме консультативно - дорадче право.

Як повідомили АТОвці, все почалося зі звернення ГО «Ветеранське Братерство» від 12 серпня 2021 року з відповідного звернення до міського голови Віталія Малецького.