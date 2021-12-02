АТОвці Кременчука повідомили, що «йдуть по душу» Малецького, бо їх не чують

Мирну акцію протесту планують в середині грудня
Ветерани АТО/ООС повідомили, що 13 грудня планують завітати до міського голови Кременчука Віталія Малецького з мирною акцією.
Ветеранська спільнота Кременчука, чекає рішення міського голови про створення Ради ветеранів при міській раді, яка матиме консультативно - дорадче право.
Як повідомили АТОвці, все почалося зі звернення ГО «Ветеранське Братерство» від 12 серпня 2021 року з відповідного звернення до міського голови Віталія Малецького.
- Учасникам АТО відповідь надали через 45 днів, хоча за Законом відповідь надається протягом 30 днів. У відповіді було вказано, що якщо буде бажання більшості громадських організацій Кременчука, які беруть активну участь у роботі з ветеранською спільнотою міста з проведенням відповідних зборів - буде можливий розгляд і прийняття відповідного рішення по створенню ради ветеранів.
Більшість громадських організацій, які беруть активну участь у житті Кременчука, прийняли відповідне рішення. Відбулося неодноразове обговорення питання із затвердженням відповідним голосуванням – підтверджених протоколами зборів про створення відповідного органу із назвою та функціями. Учасники АТО направили нове звернення з копіями протоколів зборів із відповідним рішенням у створенню ради ветеранів, міському голові 3 листопада 2021 року. Зараз спливає строк, згідно законом із звернень громадян, тобто до 3 грудня має бути відповідь з мерії, - зазначають у ГО «Ветеранське Братерство».
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.